شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 ساعات فقط من لندن إلى نيويورك.. تعرف على أسرع طائرة فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن طائرة ركاب جديدة قادرة على اختراق سرعة الصوت، لتقطع المسافة ما بين لندن ونيويورك في 4 ساعات فقط.

الطائرة الجديدة التي أعلنت عنها وكالة الفضاء الأمريكية ستقوم برحلات أرخص من الطائرة السابقة، والتي جرى إيقاف رحلاتها والمعروفة بـ"الكونكورد".





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وتصل سرعة الطائرة لـ1500 كيلومتر في الساعة، وهي أقل سرعة من طائرة "الكونكورد" والتي كانت سرعتها تصل لـ2.180 كيلومترا في الساعة، في الوقت الذي تصل فيه سرعة معظم رحلات الطيران الحالية لـ965 كيلومترا في الساعة، وفقا لموقع "سبوتنيك".

تم تصميم الطائرة بشكل يحد من مستوى الضوضاء الناتجة عن اختراق سرعة الصوت. وبحسب الوكالة، فإن تصميم الأنف الخاص بالطائرة سيخفض من حدة الصوت.

ويأتي تصميم الأنف على شكل منقار "البط" الحاد ليقلص الصوت إلى 75 ديسيبل فقط، هذا التصميم سيسمح بالاستغناء عن مقصورة الطيار المزودة بالنوافذ، ليجلس الطيارون في مقصورة تعمل بنظام محاكاة فيديو في مقدمة الطائرة.