شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: غرامة 500 دولار لإرسال الصور الإباحية فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن تغريم سكان كاليفورنيا قريبًا مبلغ يصل إلى 500 دولار لإرسال صور إباحية عبر التطبيقات والمواقع الالكترونية المختلفة، إذ يستعد المسئولون لتقديم مشروع قانون لمجلس الشيوخ فى يناير لتجريم إرسال مثل هذه الصور.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يهدف القانون إلى وضع حد "للمضايقات الرقمية" والخطر النفسى الذى يفرضه نشر مثل هذه الصور، وسيعاقب من يخالفها بغرامة قدرها 500 دولار.

وقد أصدر مركز بيو للأبحاث تقريرًا عن التحرش عبر الإنترنت فى عام 2017، وجد أن 21 فى المئة من النساء اللائى تتراوح أعمارهن بين 10 و 29 عامًا قد أبلغن عن تعرضهن للتحرش الجنسى عبر الإنترنت، مقارنة بـ 9 فى المئة من الرجال - ونحو 53 فى المئة من هؤلاء النساء تم إرسال صور إباحية غير مرغوب فيها لهن.

تعاون السناتور Ling Ling Chang ، الذى يكتب مشروع القانون حاليًا، مع تطبيق المواعدة Bumble للحصول على الدعم لمشروع القانون الجديد، الذى سيعتبر إرسال صور عارية غير مرغوب فيها جنحة، تتطلب عقوبتها غرامة قدرها 500 دولار.

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وقال ويتنى وولف هيرد، الرئيس التنفيذى لشركة Bumble: "إنها بوابة لأشكال أكثر تطرفًا من المضايقات وسوء المعاملة، ويجب ألا يتم الاستخفاف بها، فلم تأخذ كاليفورنيا التحرش عبر الإنترنت باستخفاف وحظرت الانتقام الإباحى فى عام 2013، مما عرض الكثير من المذنبين للسجن".

ويعتبر مشروع قانون 255 لمجلس الشيوخ نشر صور عارية لشخص آخر عبر الإنترنت دون إذن بقصد التسبب فى ضائقة عاطفية أو إذلال من الجنح، وتصل عقوبة هذا الفعل إلى ستة أشهر فى السجن وغرامة قدرها 1000 دولار.

وقال السناتور أنتونى كانيلا، مؤلف مشروع القانون، فى بيان إن الكثير من الناس قد انقلبت حياتهم بسبب فعل شخص آخر وثقوا به".