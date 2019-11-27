شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد انتقاده من الجارديان.. فيس بوك يحظر "جروبات" تابعة للقوميين البيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظر موقع فيس بوك مجموعتين تابعتين للقوميين البيض، بعد تقرير صادر عن الجارديان انتقد الشركة بسبب عدم اتخاذ أى إجراء ضدهما.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، قال متحدث باسم فيس بوك إن الشركة قررت الآن أن كلا من Red Ice TV وAffirmative Right انتهكوا سياستها ضد "الكراهية المنظمة".

لقد كان فيس بوك ملاذاً للقومية البيضاء والانفصاليين البيض لمشاركة منشوراتهم حول الكراهية، لكن أعلن موقع التواصل الاجتماعى فرض حظر على هذه المجموعات فى مارس 2019، والذى تم تطبيقه على كلا من فيس بوك وانستجرام.

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كما أزال عملاق وسائل التواصل الاجتماعى منشورات من جماعات متطرفة فى الماضى بسبب انتهاكها لسياساته حول خطاب الكراهية وإساءة المعاملة، لكنه فشل فى منع النشر الصريح لهذا النوع من المنشورات.

ومع ذلك ، شاركت صحيفة الجارديان فى تقرير الأسبوع الماضى بأن الشركة لم تعمل على إزالة مجموعتين مشهورتين وهما Red Ice TV و Affirmative Right.

وكشف التقرير العثور على صفحات على فيس بوك لـ Affirmative Right ، مما ساعد على إطلاق حركة " alt-right " وصفحات متعددة مرتبطة بـ Red Ice TV.

فى أعقاب التقرير، قال فيس بوك: "نحن نحقق فى تحديد ما إذا كانت أى من هذه المجموعات تنتهك سياساتنا ضد الكراهية المنظمة، ونحن نراجع المنظمات بانتظام ضد سياستنا وسيتم حظر أى انتهاك بشكل دائم".