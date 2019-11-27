تكنولوجيا: مواصفات هاتف nova 6 5G المرتقب من هواوي قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف nova 6 5G في تسريبات جديدة من Geekbench والتي إستعرضت المواصفات الرئيسية للهاتف قبل الإعلان الرسمي في 5 من ديسمبر.

أعتمد هاتف nova 6 5G المرتقب من العملاق الصيني هواوي مؤخراً في Geekbench، حيث سجل الهاتف 3821 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و 11963 نقطة في الأنوية المتعددة.

ولقد أكدت المواصفات التي رصدت في قاعدة بيانات benchmark أن هاتف nova 6 5G يضم معالج Kirin 990، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 10 مع واجهة EMUI 10.

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أيضاً من المقرر أن يضم هاتف nova 6 5G شاشة بحجم 6.44 إنش بدقة عرض 1080 بيكسل، كما يضم الهاتف ثقب في الزاوية اليسرى لكاميرة السيلفي المزدوجة، مع مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل ومستشعر FOV بزواية عرض 105 درجة.

يذكر أن الإعلان التشويقي الذي أطلق من هواوي أكد على إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، كما يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 60 ميجا بيكسل، وبطارية بقدرة 4000 mAh، مع شاحن بقدرة 40W.

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