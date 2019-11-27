Vivo تؤكد قدوم الهاتف Vivo X30 مع الكاميرا المُقربة ” Super Telephoto “

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الأسبوع شوقت شركة Vivo لقدوم هاتفها الرائد المقبل Vivo X30 مع كاميرا مٌقربة توفر تقريبًا هجينًا يصل إلى ×60، واليوم عرضت لنا الشركة الصينية لقطة قريبة لمنظومة الكاميرا في الهاتف، وهي اللقطة التي سمحت لنا برؤية الكاميرا المُقربة بجانب الكاميرات الرئيسية الثلاثة. المنشور على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo يقول ” رائد لإلتقاط لقطات إحترافية “، ويأتي مع الهاشتاج #SuperTelephotoPeriscope.

بعد ساعة واحدة، نشر الحساب الرسمي لشركة Vivo على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo مقطع فيديو يكشف لنا عن الألوان الثلاثة للهاتف، فضلا عن إلقاء نظرة أخرى على منظومة الكاميرا في الخلف. ستصل سلسلة هواتف Vivo X30 Series باللون المرجاني والأرجواني والأسود.

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وبغض النظر عن الكاميرات والتصميم، فقد حصلنا في الفترة الماضية على العديد من المعلومات التي تقول بأن الهاتف Vivo X30 سيضم المعالج Exynos 980 من سامسونج والذي يضم مودم 5G مُدمج. نتوقع أيضًا شاشة OLED تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz وتضم مستشعر بصمات الأصابع.

لم تكشف لنا شركة Vivo حتى الآن عن موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Vivo X30، ولكن بالنظر إلى وتيرة الإعلانات التشويقية، فلن يكون هناك الكثير ليتم الكشف عنه بمجرد وصول تشكيلة Vivo X30 Series.