فاطمة أيت طالب - دبي - تم الكشف عن خريطة طريق سامسونج للعملاء في فلسطين المحتلة عبر تطبيق Samsung Members. تشمل خريطة الطريق هذه العديد من هواتف Galaxy الذكية التي يُتوقع أن تتلقى تحديث Samsung One UI 2.0 الذي يستند على نظام Android 10. يتلقى كل من Galaxy S10 و Galaxy Note 10 حاليًا هذا التحديث في نسخته التجريبية.
وفقا لخريطة الطريق هذه، فسوف تتلقى Galaxy S10 و Galaxy Note 10 و Galaxy Note 9 تحديث Samsung One UI 2.0 الرسمي والمستقر في شهر يناير من العام المقبل، بينما سيحصل Galaxy S9 على هذا التحديث في شهر أبريل. بطبيعة الحال، خريطة الطريق هذه تنطبق على العملاء في فلسطين المحتلة، وهذا ما يعني بأن خريطة الطريق هذه قد لا تجسد ما الذي سيحدث في الأسواق الأخرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
في الشهر الماضي، قامت شركة جوجل بالكشف عن قائمة الشركات التي ستقوم بإصدار تحديثات Android 10 المستقرة بحلول نهاية هذا العام بحيث صرحت آنذاك بالقول : ” الشركات المصنعة مثل ASUS و LG و Motorola و OPPO و Realme و Samsung و Sharp Sony و Transsion و Vivo التزمت جميعها بتحديث بعض أجهزتها إلى Android 10 بحلول نهاية العام “. من الممكن تمامًا أن نرى أجهزة سامسونج المذكورة آنفًا تحصل على تحديث Android 10 قبل حلول العام 2020، ولكن هذا بالتأكيد لن يحدث في فلسطين المحتلة.
من المتوقع أن تحصل معظم الهواتف المتوسطة لشركة سامسونج على التحديث في شهر أبريل، وفقا لخريطة الطريق هذه. Galaxy A50 و Galaxy A70 هما الإثنان الوحيدان المتوقع رؤيتهما يحصلان على التحديث في وقت مبكر.
كانت هذه تفاصيل خبر Galaxy S10 و Galaxy Note 10 قد لا تحصل على Android 10 حتى 2020 في بعض المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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