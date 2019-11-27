Honor تكشف عن حواسيب Honor MagicBook جديدة تأتي بأحجام 14 و 15.6 إنش

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن الهاتفين Honor V30 و Honor V30 Pro، فقد قامت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei كذلك يوم أمس بإزاحة الستار رسميًا عن إثنين من حواسيب الألترابوك المدعومة بمعالجات Ryzen، واحد يمتاز بحجم 14 إنش، بينما يمتاز الآخر بحجم 15.6 إنش.

يضم كلا الطرازين شاشات IPS LCD بدقة FullHD. وبالنسبة للحاسوب ذو شاشة 14 إنش، فهو يمتاز بوزن يبلغ 1.38 كيلوجرام وبسمك 15.9 ملمتر، بينما يمتاز الحاسوب الآخر بوزن 1.53 كيلوجرام وبسمك يبلغ 16.9 ملمتر. وتجدر الإشارة إلى أنه يمكنك إختيار الحصول على هذين الحاسوبين مع المعالج AMD Ryzen 5 3500 أو AMD Ryzen 7 3700 مع العلم بأن كلا المعالجين يضمان أربعة أنوية.

هذه الحواسيب المحمولة الجديدة من Honor تأتي كذلك مع 8GB أو 16GB من الذاكرة العشوائية DDR4، ومع 256GB أو 512GB من الذاكرة الداخلية PCIe SSD. ومع ذلك يبقى الشيء الأكثر إثارة للإهتمام هو أن الحاسوب الأصغر حجمًا يضم بطارية أكبر بقوة 56Wh، وهي البطارية التي يمكن شحن 46 في المئة منها في غضون نصف ساعة بإستخدام شاحن 65W USB-PD مع العلم بأن هذا الحاسوب سيتيح لك تشغيل الفيديوهات لنحو 9.5 ساعات في حالة إذا كانت البطارية مشحونة بالكامل. أما بخصوص الحاسوب المحمول الأكبر حجمًا، فهو يضم بطارية بقوة 42Wh مع العلم بأن عملية الشحن في كلا الحاسوبين تتم من خلال منفذ USB Type-C، على الرغم من أن هناك عدة منافذ أخرى من أنواع مختلفة.

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حواسيب Honor MagicBook الجديدة تأتي كذلك مع قارئ بصمات الأصابع في زر التشغيل، وكاميرا ويب مخفية في لوحة المفاتيح تمتاز بدقة 720p وتوفر محادثات الفيديو.

عمومًا، هذه الحواسيب المحمولة الجديدة متاحة الآن للطلب المسبق في الصين علمًا أن عملية الشحن ستبدأ رسميًا يوم 1 ديسمبر. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه يمكنكم إيجاد الأسعار أدناه وأن هذه الحواسيب تأتي مسبقًا مع نظام Windows 10 على الرغم من أن هناك أيضًا خيار الحصول عليها مع نظام Linux.