تعرفوا إلى أسرع طائرة في العالم... (صور)

ويأتي تصميم الأنف على شكل منقار "البط" الحاد ليقلص الصوت إلى 75 ديسيبل فقط، هذا التصميم سيسمح بالاستغناء عن مقصورة الطيار المزودة بالنوافذ، ليجلس الطيارون في مقصورة تعمل بنظام محاكاة فيديو في مقدمة الطائرة.

تم تصميم الطائرة بشكل يحد من مستوى الضوضاء الناتجة عن اختراق سرعة الصوت. وبحسب الوكالة، فإن تصميم الأنف الخاص بالطائرة سيخفض من حدة الصوت.

وسيتم استخدام كاميرتين خارجيتين للمساهمة في نظام الرؤية الخارجي، حيث سيتم جمع المعلومات البيانية وتقديمها على شكل بيانات ثلاثية الأبعاد، يذكر بأن الطائرة الجديدة تعرف بـX-59.

يذكر بأن سرعة الطائرة تصل لـ1500 كيلومتر في الساعة، وهي أقل سرعة من طائرة "الكونكورد" والتي كانت سرعتها تصل لـ2.180 كيلومترا في الساعة، في الوقت الذي تصل فيه سرعة معظم رحلات الطيران الحالية لـ965 كيلومترا في الساعة، بحسب ما نقلت صحيفة thesun البريطانية.

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