تعرفوا إلى أسرع طائرة في العالم... (صور)

كشفت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" عن طائرة ركاب جديدة قادرة على اختراق سرعة الصوت، لتقطع المسافة ما بين لندن ونيويورك في 4 ساعات فقط.
مواصفات الطائرة
تم تصميم الطائرة بشكل يحد من مستوى الضوضاء الناتجة عن اختراق سرعة الصوت. وبحسب الوكالة، فإن تصميم الأنف الخاص بالطائرة سيخفض من حدة الصوت.
ويأتي تصميم الأنف على شكل منقار "البط" الحاد ليقلص الصوت إلى 75 ديسيبل فقط، هذا التصميم سيسمح بالاستغناء عن مقصورة الطيار المزودة بالنوافذ، ليجلس الطيارون في مقصورة تعمل بنظام محاكاة فيديو في مقدمة الطائرة.
يذكر بأن سرعة الطائرة تصل لـ1500 كيلومتر في الساعة، وهي أقل سرعة من طائرة "الكونكورد" والتي كانت سرعتها تصل لـ2.180 كيلومترا في الساعة، في الوقت الذي تصل فيه سرعة معظم رحلات الطيران الحالية لـ965 كيلومترا في الساعة، بحسب ما نقلت صحيفة thesun البريطانية.
وتستعد الوكالة لإطلاق أولى الرحلات التجارية لهذا الطائرة في العام 2021.
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