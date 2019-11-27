شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يحذرون: برامج خبيثة اخترقت ٨٠ ألف كمبيوتر لتعدين البيتكوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مايكروسوفت العثور على سلالة جديدة من البرامج الضارة التى تصيب أجهزة الكمبيوتر وتجبرها على تعدين البيتكوين.

وقال باحثو الأمن فى مايكروسوفت إن البرامج الضارة، التى يطلق عليها Dexphot ، تصيب أجهزة الكمبيوتر منذ أكتوبر 2018 على الأقل، وبلغت ذروتها فى يونيو من خلال إيجاد طريقها إلى 80 ألف جهاز مختلف.

بمجرد تحميل البرامج الضارة على جهاز، يستخدم Dexphot بهدوء جزءًا من قوته الحاسوبية لاستخراج البيتكوين، ويتم إنشاء البيتكوين، وهى عملة مشفرة، من خلال عملية تسمى "التعدين" والتى تستخدم أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمستخدمين لإكمال سلاسل كبيرة من العمليات الحسابية، وبمجرد اكتمالها، ينتج البيتكوين بنجاح.

وبينما انخفض عدد أجهزة الكمبيوتر المصابة بشكل كبير بسبب جهود التخفيف والإجراءات المضادة، تقول مايكروسوفت إن Dexphot يمثل خطورة بسبب تطوره ونجاحه.

كان من بين أساليب Dexphot نوع من إخفاء الهوية يسمى تعدد الأشكال الذى يعمل باستمرار على تغيير أثر البرنامج الضار على جهاز كمبيوتر ويساعد على إخفاءه من برنامج مكافحة الفيروسات

Advertisements

كما استخدمت البرمجيات الخبيثة أيضًا تقنيات لإعادة تثبيت نفسها بشكل تدريجى من أجل ضمان بقاءها على أجهزة الكمبيوتر لفترة كافية لتعدين البيتكوين.

وقال هيزل كيم محلل البرامج الضارة فى فريق أبحاث Microsoft Defender ATP لـ ZDNet : " إنها إحدى حملات البرامج الضارة التى لا حصر لها والتى تنشط فى أى وقت، فهدفه شائع للغاية فى دوائر الجرائم الإلكترونية، وهو تثبيت إضافى تسرق موارد الكمبيوتر وتولد إيرادات للمهاجمين".