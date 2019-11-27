تكنولوجيا: تعطل مرحاض القسم الأمريكى بمحطة الفضائية الدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعطل ليلة يوم 27 نوفمبر المرحاض فى الوحدة الأمريكية للمحطة الفضائية الدولية، حسبما أفاد بذلك ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الروسية. وقال الناطق باسم روس كوسموس إن المجمع الصحى "المرحاض" فى القسم الأمريكى للمحطة توقف عن العمل ويتم حاليا إصلاحه، حسب روسيا اليوم. يذكر أن مؤسسة "إينيرجيا" الروسية المصنعة للتقنيات الفضائية، كانت قد طلبت فى يوليو عام 2018 من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" توفير الخدمات الفنية لمرحاض القسم الأمريكى فى محطة الفضاء الدولية.

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