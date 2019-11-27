شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى كوكب اليابان.. روبوت يذهب للمدرسة بدلا من التلاميذ المرضى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت إحدى المدارس فى اليابان برنامجًا تجريبيًا يتيح لأطفال المدارس المرضى إرسال روبوت إلى الفصل بدلا منهم.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يجرى تنفيذ البرنامج فى مدرسة Tomobe-Higashi الخاصة فى مدينة Kasama، على بعد 60 ميلاً إلى الشمال من طوكيو، كما يسمى نموذج الروبوت المستخدم Ori Hime ، ويتم تطويره بواسطة شركة تحمل اسم Ory Laboratory.



الروبوت

ويعد Ori Hime عبارة عن روبوت صغير بحجم تمثال نصفى تم تصميمه ليوضع على سطح مكتب أو طاولة، ويحتوى على ذراعين يشبهان رفرفًا وكاميرا مثبتة فى رأسه، ويمكن التحكم فى كل منهما عن بُعد عبر واجهة جهاز لوحى بشاشة تعمل باللمس.

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ويجلس الروبوت مكان كل طفل، مما يتيح له الحصول على بث مباشر من غرفة الدراسة من خلال الكاميرا المثبتة على الرأس، ليكون بإمكان الطلاب عن بعد التحدث إلى الميكروفون ليبث Ori Hime صوتهم من خلال مكبرات الصوت المدمجة.



تصميم الروبوت

ويمكن للطلاب أيضًا تدوير رؤوس الروبوتات للنظر فى مناطق مختلفة من الفصل، بالإضافة إلى إعطاء أوامر للروبوت لإجراء إيماءات انفعالية بسيطة مثل التلويح والإشارة والتصفيق.

,قالت كاناى سودو، وهى طالبة فى الحادية عشرة من عمرها استخدمت Ori Hime لحضور معرض علمى من غرفة مستشفى قريبة: "من الممتع تحويل الروبوت فى الاتجاهات التى أريد أن أنظر إليها".