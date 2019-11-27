شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تطلق قمرها الصناعى و13 مركبة فضائية أمريكية إلى المدار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت منظمة أبحاث الفضاء الهندية بنجاح القمر الصناعى ارتوسات-3 إيرث للاستشعار عن بعد و 13 مركبة فضاء أمريكية صباح اليوم الأربعاء إلى المدار.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية ـ على موقعها الإلكترونى عن المنظمة: "إن الصاروخ الحامل PSLV-C47 مع القمر الصناعى كارتوسات-3 إيرث و13 مركبة فضائية أمريكية انطلق من المحطة الفضائية على جزيرة سريهاريكوتا.

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ومن المقرر أن يقدم كارتوسات-3 إيرث المساعدة، ومن ضمنها التخطيط المدنى على نطاق واسع، للقيام بمهام الزراعة، كما أن الأقمار الصناعية الأمريكية وضعت فى المدار بموجب شروط العقد التجارى مع الولايات المتحدة.