شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تويتر" : سيتم حذف الحسابات غير المفعلة بعد ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقالت "تويتر" - وفقا لقناة (الحرة) الإخبارية - أن عملية حذف الحسابات لن تكون على دفعة واحدة إنما ستكون على أشهر متتالية بعد ديسمبر المقبل، ولم تشر إذا ما كانت أسماء الحسابات (account holder) متاحة للاختيار مرة أخرى أم لا.
وذكرت أن على أصحاب الحسابات خاصة الذين يملكون أسماء من خمسة أحرف عدم خسارتها، خاصة وأن التسجيل بمثل هذا العدد من الأحرف لم يعد متاحا على تويتر ، فيما تدرس الشركة فكرة إحياء تغريدات من حسابات الأشخاص المتوفين من خلال آلية معينة .
وتشير البيانات أن عدد المستخدمين النشطين لتويتر شهريا يبلغ 330 مليون مستخدم، ويغرد المستخدمون بنحو نصف مليار تغريدة يوميا 80 % منها تتم عن طريق الهاتف الخلوي.
وتظهر الأرقام أن 34 % من حسابات تويتر تمتلكها إناث و66 % للذكور، وفي الولايات المتحدة نحو 22 % من البالغين لديهم حسابات على شبكة تويتر ، ونحو 74 % من المستخدمين يستقون الأخبار عن طريق تويتر.
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