كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن سوار ثوري للتخلص من الآلام المزمنة
يعاني حوالي 28 مليون شخص من الألام المزمنة في المملكة المتحدة، الأمر الذي يؤثر سلباً على حياتهم اليومية. ولكن ماذا لو كانت هناك طريقة لتهدئة الألم المستمر بطريقة بسيطة ودون آثار جانبية؟
تدعي إحدى العلامات التجارية الجديدة في المملكة المتحدة، أنها ابتكرت سواراً ثورياً يساعد على التخلص من الآلام المزمنة بسرعة.
ويوضع السوار “كي تيك” والذي يمكن ارتداؤه على منطقة الألم، للسماح للمرضى بممارسة حياتهم بشكل طبيعي، إذ يعمل على التخلص من الألم بكفاءة.
ويحتوي سوار “كي تيك” على بلورات كوارتز دمجت مع السيليكون، تعمل على امتصاص النبضات الكهربائية الناجمة عن الألم، وتمنعها من الوصول إلى المخ.
ويتوفر هذا المنتج في شكل سوار معصم أو مرفق، ويتميز بكفاءته في مكافحة الألم المستمر والمزمن، دون أي آثار جانبية.
وبعد تجربة المنتج في بريطانيا على الكثير من الأشخاص، أفاد 9 من أصل كل 10 أشخاص بأنهم شهدوا انخفاضاً كبيراً في مستوى الألم في مدة لم تتجاوز 7 أيام، حسب “ديلي ميل” البريطانية.
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