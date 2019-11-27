شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يختبر ميزة "الأصدقاء المقربين" على تطبيق ماسنجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الباحثة "Jane Manchun Wong" أن شبكة فيس بوك تختبر ضمن تطبيق ماسنجر ميزة تشبه فكرة "الأصدقاء المقربين" فى إنستجرام، والتى تتيح للمستخدمين نشر المحتوى من القصص وغيرها لعدد معين من الأصدقاء وليس جميعهم.

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وبحسب الباحثة الشهيرة، فإن الميزة الجديدة التى يتم اختبارها تحت اسم "Favorites" تتيح للمستخدمين تحديد مجموعة من الأصدقاء المفضلين ليظهر لهم فقط المحتوى الذي ينشر بدون أن يظهر لكافة الأصدقاء.

كذلك فإن هذه الميزة ستمنح المستخدم تحكم أفضل بالخصوصية، إذ يمكن نشر نوع من المحتوى للأصدقاء الأقرب إليك ولا تريده أن يظهر لكافة الأصدقاء، وبذلك فبدلا من إرسال المحتوى من صور وفيديوهات لكل شخص من الأصدقاء المقربين، أو ربما ضمن محادثة جماعية، يمكنك إرساله لهذه القائمة من الأصدقاء فقط.

وحتى الآن ليس من المعروف عدد الأشخاص الذين يمكن إضافتهم لقائمة المفضلة، فيما تعد هذه الميزة متاحة قيد الاختبار داخل الشركة، لكن لم يتم إتاحتها بعد للمستخدمين التجريبيين.