تكنولوجيا: مساعد Bixby الرقمي يتوقف عن العمل في إصدارات الأندوريد القديمة في الأول من يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في تقرير جديد نشر عبر SamMobile أشير إلى أن سامسونج تستعد لإيقاف عمل مساعدها الرقمي Bixby في الهواتف والأجهزة التي تعمل بالإصدارات السابقة لنظام Android Pie.

بدءاً من يوم الأول من يناير من عام 2020 لن يكون لدى مستخدمي أجهزة وهواتف سامسونج التي تعمل بالأنظمة السابقة من منصة الأندوريد ميزة المساعد الرقمي Bixby، حيث سيتوقف المساعد الصوتي عن العمل في بداية العام المقبل.

ومن المقرر أن يطبق هذا التغيير الجديد في إيقاف مساعد Bixby الرقمي على كلاً من هواتف Galaxy S9، و Galaxy S9 بلس، و Galaxy S8، و Galaxy S8 بلس، وS8 Active، وNote8 إلى جانب هاتف A9 للعام 2018، التي تعمل حتى الآن بأنظمة Android 7.x Nougat أو Android 8.x Oreo.

Advertisements

لذلك ستتوقف ميزة مساعد Bixby الرقمي لدى مستخدمي هذه الأجهزة التي تعمل بالإصدارات السابقة من الأندوريد من Nougat، وOreo، لكن يمكن لمستخدمي هذه الإصدارات التحديث إلى Android 9 Pie لدعم إستمرار عمل مساعد Bixby الرقمي، حيث ستوفر التحديث بالفعل لهذه الإصدارات.

أيضاً من المقرر أن يحصل مستخدمي هذه الهواتف على الإصدار Bixby 2.0 من مساعد سامسونج الرقمي، والذي يتميز بآداء صوتي أفضل كما يتوافق مع واجهة المستخدم، إلى جانب آداء للغة المحلية بشكل أفضل مما يدعم المساعد الرقمي في تحسين الإستجابة ودعم المستخدم بشكل أفضل.

المصدر

اعلان

