شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقنية مسح ضوئى 3D وأنف رقمى لاكتشاف المتفجرات فى المطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختبر الباحثون تقنية جديدة للتفتيش فى المطارات للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالإلكترونيات والسوائل وخلع الأحذية، وكذلك لاكتشاف وجود أى متفجرات بسهولة وسرعة.

ووفقا لما كرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن إدارة أمن النقل الأمريكية حذرت المسافرين من توقع طوابير طويلة عند تسجيل الوصول، مع وجود ما يقرب من 27 مليون شخص للسفر على متن طائرة في موسم العطلات.

وجاء هذا الابتكار الجديد للتعامل مع هذه الأزمة، حيث ستستخدم العملية مستشعرًا على طائرة بدون طيار للكشف عن القنابل محلية الصنع، والماسحات الضوئية القادرة على التحقق من العناصر الموجودة في حقيبة السفر.

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وقال خوسيه بونيلا، مدير فرقة العمل المعنية بالابتكار في أمن النقل الأمريكى: "هذه لمحة عن مستقبل ما سيبدو عليه أمن الطيران"، مضيفا: "ما نحاول القيام به هو كيف يمكننا أن نجعل هذه العملية أكثر سلاسة للجمهور المسافرين".

ويعمل الباحثون في جامعة رود آيلاند على طرق لجعل الأمر أسهل لكل من إدارة أمن النقل والمسافرين هذا العام، وقد تعاون هؤلاء العلماء مع وزارة الأمن الداخلي في تصميم حاسة تسمى "أنف الكلاب الرقمية"، والتي سيتم إقرانها بطائرة بدون طيار ويقال إنها تكتشف المتفجرات بشكل أفضل من كلب حقيقي يشم الحقائب.

وصمم الفريق أيضًا تصميم هلام يطلق عليه "Schmoo"، والذي يمكن وضعه حول المتفجرات أو المواد الكيميائية الخطرة لإزالتها بأمان فى المطار.