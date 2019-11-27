شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف 37 تطبيقا جديدا لخدمة الألعاب Play Pass والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدلا من شراء مئات التطبيقات الفردية لهاتفك المحمول، تقدم الشركات اشتراكات، حيث تدفع رسوما شهرية واحدة للوصول إلى جميع التطبيقات التي تريدها، وقد تم تشغيل Play Pass، وهي خدمة الاشتراك في تطبيقات أندرويد من جوجل، وذلك فى سبتمبر الماضى، مع كتالوج يضم أكثر من 350 تطبيقًا.

فيما تواجه الخدمة منافسة شديدة خاصة من شركة أبل التى تمتلك منصة Apple Arcade، لذلك قامت جوجل الآن بتوسيع برنامجها لتقديم 37 لعبة وتطبيق آخر، فيما تشمل بعض الإضافات أدوات مثل Podcast Republic بدون إعلانات للاستماع إلى البودكاست والراديو، وArtFlow للرسم الرقمي، وCross DJ Pro لمزج المقطوعات الموسيقية الخاصة بك وDiaro من أجل التدوين وتسجيل الملاحظات.

ويتميز التحديث بالكثير من الألعاب الجديدة فهناك لعبة Cut the Rope ومجموعتها، Pinball Flipper Classic، Infinity Loop، Traffix وCytus II، وتتكلف خدمة Play Pass حوالي 4.99 دولار شهرى ولا تتوفر حاليًا إلا فى الولايات المتحدة، فيما تتوفر نسخة تجريبية مجانية مدتها 10 أيام.