شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحوت الأزرق يدق قلبه مرتين فقط بالدقيقة فى هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن الحوت الأزرق تمر عليه بعض الأوقات التى يدق فيها قلبه مرتين فقط فى الدقيقة، وهو الأمر الذى تم اكتشافه مؤخرا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن هذا الأمر يحدث عندما يكون فى حالة الغوص بحثا عن الطعام.

وتم إجراء الاختبار الذى يعد الأول على نبضات أكبر حيوان على الإطلاق، عن طريق ربط مستشعر ببشرته بالقرب من الزعنفة اليسرى، حيث سجلت دقات القلب من خلال أقطاب كهربائية مضمنة.

وقال جيريمي جولدبوجن، الباحث الرئيسي وعالم الأحياء من جامعة ستانفورد: "لم يكن لدينا أى فكرة عن أن هذا الاختبار سينجح، وكنا متشككين حتى عندما رأينا البيانات الأولية".

وأضاف: "وجد بول بونجانيس، أحد المتعاونين معنا من معهد سكريبس لعلوم المحيطات، أول قلب ينبض في البيانات"، وقد يساعد هذا في تفسير سبب كون الحوت الأزرق هو أكبر حيوان معروف على الإطلاق، وذلك لأن احتياجات الطاقة لجسم أكبر ستتفوق على ما يمكن أن يحافظ عليه القلب.

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وتشير النتائج إلى النطاقات القصوى لمعدلات ضربات القلب في الحيتان الزرقاء أثناء الغوص والتغذية والظهور.

ووجد البروفيسور جولدبوجن وزملاؤه أن الحيتان الزرقاء تبطئ من معدل ضربات القلب للغوصات العميقة، ولكنها تستهلك الطاقة للاندفاع إلى الأمام وتبتلع المياه لتغذية المرشحات.

وراقب الفريق معدل ضربات القلب لحوت في خليج مونتيري بكاليفورنيا لمدة 8.5 ساعات، وخلال الغوص عدة مرات، واستمرت عمليات الغطس بحثًا عن الطعام لمدة 16.5 دقيقة ووصل عمقها الأقصى إلى 184 مترًا (604 أقدام).

كما أنه خلال الفواصل عندما كان يرتفع للسطح، وصل معدل ضربات القلب إلى 37 نبضة في الدقيقة بعد الغوص العميق، بالقرب من الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب للحوت الأزرق، حيث عمل الحوت على إعادة توازن أنسجته.