شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: 69% من جميع الشركات الهندية معرضة للاختراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثرت دراسة استقصائية أجراها معهد Forcepoint and Frost & Sullivan أن نحو 69٪ من المنظمات الهندية معرضة لخطر خرق البيانات، حيث واجه 44٪ منهم خرقًا للبيانات من قبل وفشل 25٪ في إجراء أي تقييم خرق في الأشهر الـ 12 الماضية.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد تبين أنه لا يوجد ما يكفي من فرق الأعمال التى تشارك في زيادة مستوي الأمن، وخلصت الدراسة إلى أن نحو 56% من جميع الشركات واجهت خراقا أمنيا، في حين كانت هناك حوالي 20% من الشركات لم تقم بإجراء تقييم خرق بانتظام في الأشهر ال 12 الماضية.

وأشار التقرير إلى أن المنظمات الهندية تحتاج في الوقت الحالى إلى الاعتماد على ما يعرف بـ "الأمان حسب التصميم" بشكل عاجل في مشاريع التحول الرقمي الخاصة بها، وقال ألفين رودريجو، كبير المديرين وخبير استراتيجي الأمن في فورست بوينت آسيا باسيفيك، إن تبني نهج أمني يركز على السلوك وفهم سلوك المستخدمين على الشبكة وفي التطبيقات لتحديد الحالات الشاذة السلوكية يمكن أن يخفف من الهجمات الإلكترونية قبل حدوثها.