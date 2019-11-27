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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طائرة تنقل مركبة الفضاء المخصصة للمريخ إلى منشأة الاختبار بأوهايو والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فيبلغ طول طائرة "سوبر جوبى" طول 141 قدما، وتم نقل طاقم أوريون ووحدة الخدمة إلى محطة بلوم بروك في ناسا في أوهايو، حيث ستخضع لاختبارات بيئية قبل رحلة فضائية في عام 2020.
اوريون
ووصلت الوحدة على متن الطائرة "سوبر جوبى"، وهي أكبر طائرة في أسطول ناسا، التى تستخدم لنقل قطع كبيرة من الشحنات بما في ذلك المركبات الفضائية وأجزاء من الصواريخ.
وتم استخدام هذه الطائرة خلال مهمات أبولو الأصلية لنقل أجزاء من صاروخ Saturn V إلى مواقع مختلفة، وهبطت سوبر جوبي في مطار ماندفيلد لام في ولاية أوهايو، حيث اصطف مئات الأشخاص في الشوارع لرؤية أوريون تصل ومشاهدة الطائرة.
وقالت نيكول سميث، مديرة مشروع اختبار أوريون: "ستؤكد الاختبارات أن أداء أنظمة المركبات الفضائية على النحو المُصمم، مع ضمان التشغيل الآمن للطاقم خلال مهام أرتميس المستقبلية".
سوبر جوبى
وتضم محطة بلوم بروك أكبر غرفة للفراغ فى العالم، حيث ستخضع أوريون لاختبار حراري لمدة 60 يومًا في ظروف بيئة الفضاء.
وخلال هذه المرحلة من الاختبار ستتعرض أوريون لدرجات حرارة شديدة من -250 فهرنهايت إلى 300 فهرنهايت لتجربة الطيران والخروج من ضوء الشمس والظل في الفضاء.
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