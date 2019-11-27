شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تكشف: أكبر عاصفة فى النظام الشمسى بالمشترى مستمرة ولن تنتهى قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنتجت دراسة جديدة أن العاصفة الأكبر في المجموعة الشمسية ستستمر ولن تزول قريبا كما تنبأ البعض، حيث وجد العلماء بعض التقارير التى تفيد بأن بقعة كوكب المشترى الحمراء الكبرى لن تختفى وفقا لما أثير مؤخرا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن مساحة العاصفة أكبر من كوكب الأرض نفسه، والتى تقلصت بشكل واضح منذ أن شوهدت لأول مرة منذ أكثر من 200 عام.



بقعة كوكب المشترى

وقال البروفيسور فيليب ماركوس من جامعة كاليفورنيا ببيركلي: "لقد تم توثيق تقلص غيوم بقعة حمراء كبيرة على كوكب المشتري مع أدلة فوتوجرافية من العقد الماضي"، مضيفا: "الصور من علماء الفلك، سواء المحترفين أو الهواة، لا تروي القصة الكاملة عن البقعة الحمراء الكبرى".

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فقد افترض المراقبون في الربيع الماضي الأسوأ عندما رأوا سحب حمراء كبيرة تخرج من البقعة الحمراء، لكن الباحثين يعتقدون أن هذه الظاهرة أمر طبيعي، فقد تخفي السحب المرئية الحجم الحقيقي وطبيعة دوامة العاصفة.

وأضاف ماركوس: "لا يوجد دليل على أن دوامة نفسها قد تغيرت في الحجم أو الشدة"، ويعتقد الباحثون أن السحب كانت في الحقيقة ناتجة عن تصادمات مع تشكيلات سحابة أصغر.

وأوضح البروفيسور ماركوس: "تشكلت سحابة أصغر في البقعة الحمراء الكبرى، وأحيانًا تخلق نقاط ركود، حيث تتوقف السرعة بشكل مفاجئ، وتتوقف عن العمل وتنطلق في اتجاهات مختلفة".

ويقول الفريق إن التغيرات في درجات الحرارة حول الدوامة تحافظ على مستويات طاقة العواصف وستضمن استمرار غضبها لعدة قرون قادمة.