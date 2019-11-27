صفقة اليوم.. احترف التصميم وتحرير الصور باستخدام فوتوشوب مع خصم 97%

الحزمة التدريبية لاحتراف فوتوشوب The Adobe Photoshop Creative Cloud Certification Bundle.

عدد الدورات: 8.

عدد الدروس: 368.

المدة: 41 ساعة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم جميع أدوات فوتوشوب لتحقيق كل ما تريده في التصوير الفوتوغرافي أو الأعمال الرسومية، كما ستتعلم كيفية إنشاء ملفات LUTs عالية الجودة – وهي ملفات تتضمن تعليمات لتغيير تدرج البكسل أو تشبعه أو لمعانه في صورة أو لقطات فيديو وفقًا لقواعد محددة مسبقًا – لتقليل وقت التحرير بشكل كبير.

ستتعلم أيضًا كيفية استخدام أداة المنحنيات، وإنشاء التأثيرات، وإضافة النصوص، والتدرب على التحرير مع أنواع مختلفة من الصور، وكذلك استكشاف النطاق الديناميكي والعمل مع الإضاءة.

تتضمن هذه الحزمة أيضًا دورة كاملة تساعدك على احتراف ممارسة تناغم الألوان من خلال تحديد التقنيات المختلفة لتصنيف الألوان، وتحقيق نتائج ممتازة في جميع صورك.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1600 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 34 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

يتمتع برنامج (الفوتوشوب) Adobe Photoshop بشعبية كبيرة جدًا، كما يعتبر من أهم الأدوات التي يعتمد عليها أي مصمم محترف، سواء لتحرير الصور أو إنشاء التصميمات الاحترافية.

إذا كنت ترغب في تطوير مهاراتك الإبداعية في مجال التصميم، أو كنت مصورًا فوتوغرافيًا وتريد إضافة التأثيرات على صورك فإن احتراف فوتوشوب ( The Adobe Photoshop Creative Cloud Certification Bundle) تعتبر نقطة الانطلاق المثالية لك، مع خصم يصل إلى 97%.

تتيح لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 8 دورات تدريبية، و368 درسًا، وأكثر من 41 ساعة من المحتوى تغطي جميع مهارات التصميم، وتحرير الصور باستخدام الفوتوشوب.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1600 دولارِِ، ولكننا اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 34 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم جميع أدوات فوتوشوب لتتمكن من تحقيق كل ما تريده في مجال التصوير الفوتوغرافي أو الأعمال الرسومية، مع تعلم كيفية إنشاء ملفات LUTs عالية الجودة – وهي ملفات تتضمن تعليمات لتغيير تدرج البكسل أو تشبعه أو لمعانه في صورة أو لقطات فيديو وفقًا لقواعد محددة مسبقًا – لتقليل وقت التحرير بشكل كبير.

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كما ستتعلم كيفية استخدام أداة المنحنيات، وإنشاء التأثيرات، وإضافة النصوص، والتدرب على التحرير مع أنواع مختلفة من الصور، وكذلك استكشاف النطاق الديناميكي والعمل مع الإضاءة.

تناغم الألوان هي نظرية الجمع بين الألوان في التصميم، والأزياء، والتصوير الفوتوغرافي، لإنشاء تأثير مريح وجذاب للعين. وهي بالطبع نظرية أساسية يجب وضعها في الاعتبار أثناء استخدام الفوتوشوب، ولذلك تتضمن هذه الحزمة دورة كاملة تساعدك في احتراف ممارسة تناغم الألوان من خلال تحديد التقنيات المختلفة لتصنيف الألوان، وتحقيق نتائج ممتازة في جميع صورك.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Photoshop CC: Adjustement Layers, Blending Modes & Masks

High-End Beauty Retouching in Photoshop 2.0

Photoshop CC: Lifestyle Photography Retouching

Photoshop for Photographers: Beginner to Professional

Professional Photoshop Retouching: Lingerie & Swimwear

Creating LUTs in Photoshop – For Images and Videos

Photoshop CC: Color, Lights and Contrasts Mastery

Photoshop CC Master Class: Be A Creative Professional

الحصول على الصفقة: من هنا.