شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن للكواكب الدوران حول الثقوب السوداء؟ دراسة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال باحثون يابانيون إن الآلاف من الكواكب الصخرية الضخمة يمكن أن تدور حول الثقوب السوداء الضخمة بنفس الطريقة التي تدور بها الأرض حول الشمس.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فتشير النظريات الحالية لتكوين الكواكب إلى أنها تتشكل من قطع غبار رقيق في قرص من المواد المحيطة بنجم شاب.

ولكن ليست النجوم الصغيرة هي الأشياء الوحيدة التى تمتلك غبارًا، بل إنها توجد أيضًا حول الثقوب السوداء الفائقة الكتلة.

وركز الباحثون على هذه الأقراص الثقيلة من المواد وتوصلوا إلى استنتاج أن الكواكب يمكن أن تتشكل من الغبار الرقيق الموجود في أقراص الثقب الأسود.

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ويقول خبراء من جامعة كاجوشيما في اليابان: "هذه الدراسة يمكن أن تفتح مجالًا جديدًا لعلم الفلك مع علماء يدرسون حلقات الغبار المحيطة بثقب أسود".

وتحتوى بعض الثقوب السوداء الهائلة على كميات كبيرة من المادة حولها في شكل قرص كثيف، ويمكن أن يحتوى أحد هذه الأقراص على غبار يصل إلى 100000 ضعف كتلة الشمس، أو مليار مرة كتلة غبار قرص الغبار حول نجم شاب.

وطبق الباحثون نظرية كيفية تكوين الكواكب حول نجم عادي على أقراص الغبار العملاقة حول الثقب الأسود ووجدوا أن الكواكب يمكن أن تتشكل في مناطق درجات الحرارة المنخفضة على مدى عدة مئات من ملايين السنين.

وقال إيشيرو كوكوبو، الأستاذ في المرصد الوطني الفلكي الياباني: "تشير حساباتنا إلى أن عشرات الآلاف من الكواكب ذات الكتلة التى قد اتبلغ 10 أضعاف كوكب الأرض يمكن تشكيلها على بعد حوالي 10 سنوات ضوئية من ثقب أسود"، مضيفا: "وبالتالى حول الثقوب السوداء قد توجد أنظمة كوكبية ذات حجم مذهل".