كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن الروبوتات في مستودعات أمازون قد تجعل الإصابات في مكان العمل أسوأ

متابعة-سنيار: يفصل تقرير شامل من Reveal (نُشر في The Atlantic) معلومات جديدة حول إصابات مكان العمل في مستودعات Amazon.

وفقا للسجلات التي حصلت عليها، فإن مقدار الإصابات “الخطيرة” التي عانى منها عمال أمازون، والمعروفة بأنها تلك التي تتطلب من العمال إجازة أو تقييد وظائف العمل، هي ضعف المعيار الخاص بصناعة المستودعات.

لكن هذا ليس كل شيء: هذه الإحصائيات تزداد سوءا بشكل كبير في المستودعات التي قدمت فيها أمازون روبوتات مصممة لزيادة الكفاءة، وحتى السلامة.

على سبيل المثال، يتم استخدام الروبوتات لجلب رفوف من المنتجات للعمال حتى لا يضطرون إلى السير لأميال وأميال طوال يوم عملهم.

ترسل الروبوتات أيضا منتجات أسفل سيور ناقلة حتى يتمكن العمال من استرداد العناصر بسهولة للطلب.

ولكن بدلا من جعل أماكن عمل الموظفين أكثر أمانا، تشير البيانات إلى أنهم قد يكون لهم تأثير معاكس.

يقول Reveal إنه من بين 23 مستودعا حصلت عليها من السجلات (يوجد 110 منشأة في الولايات المتحدة)، “معظمها” مع أعلى مستويات الإصابات المستخدمة للروبوتات:

تعرضت منشأة Kent في واشنطن التي تستخدم الروبوتات لـ 292 إصابة خطيرة في عام واحد، أي 13 إصابة خطيرة لكل 100 عامل.

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تضاعف معدل الإصابات الخطيرة في مستودع تريسي، كاليفورنيا أربعة أضعاف تقريبا “بعد أن قدم روبوتات قبل خمس سنوات، من” 2.9 لكل 100 عامل في عام 2015 إلى 11.3 في عام 2018. ”

كان هناك أعلى معدل إصابة من بين المصانع التي لديها إنسان آلي في تراوتدل بولاية أوريغون افتتح عام 2018: 26 إصابة خطيرة لكل 100 عامل.

تقول أمازون إن أعداد الإصابات في مكان العمل مرتفعة لأنها تريد أن تكون حريصة على الإبلاغ عن الإصابات.

أخبر موظفو المستودع Reveal أن الروبوتات لا تُصعب على العمال مواكبة الأمور فحسب، بل إنها تزيد من توقعات الإنتاجية إلى مستويات أعلى.

بشكل عام، فإن حصص الإنتاجية – التي يولدها الإنسان الآلي – تجعل العمال يهملون سلامتهم من أجل مواكبة ذلك.

بطبيعة الحال، فإن معدلات الإصابة العالية في مكان العمل لا تثبت أن الروبوتات تسبب الإصابات – إنها تظهر فقط وجود علاقة بين الاثنين.