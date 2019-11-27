شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تعترف رسميا بتحطم مركبة هبوطها على القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترفت الحكومة الهندية رسميا بتحطم مركبة الهبوط الخاصة بها على القمر، والتى فقدت الاتصال بها فى سبتمبر الماضى، ولم تعلن عن مصيرها منذ هذا الوقت.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فسقطت مركبة الهبوط فيكرام، التى هبطت منذ وقت طويل على سطح القمر فى مهمة تشاندرايان -2، بسبب مشكلة في محركات الكبح على ما يبدو.

وفي تفاصيل صدرت حديثًا عن محاولة الهبوط على سطح القمر في الهند بالسادس من سبتمبر، كشفت الحكومة الهندية عن أن مركبة فيكرام هبطت بشدة على سطح القمر بسبب مشكلة في أجهزة دفع المكابح.

وتم الإعلان عن هذا التحديث من جانب جيتندرا سينج، وزير الفضاء، في رد كتابي لمجلس النواب في البرلمان الهندى.

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وكتب سينج: "المرحلة الأولى من الهبوط أُجريت من ارتفاع يتراوح بين 30 إلى 7.4 كيلومتر (18 ميلًا إلى 4.5 ميل) فوق سطح القمر"، حيث تراجعت المركبة من 5،521 قدمًا في الثانية (1،683 متر في الثانية) إلى 479 قدمًا في الثانية (146 مترًا في الثانية).

وأضاف: "خلال المرحلة الثانية من الهبوط، كان انخفاض السرعة أكثر من القيمة المصممة، وبسبب هذا الانحراف، كانت الظروف الأولية في بداية مرحلة الفرملة الدقيقة تتجاوز المعايير المصممة، ونتيجة لذلك، هبطت المركبة على بعد 500 متر من موقع الهبوط المحدد".

وهذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها الحكومة الهندية رسمياً بالسقوط، ففي 10 سبتمبر، بعد فقدان التواصل، أعلنت الوكالة الهندية أنها ستحاول بكل جهدها أن تتواصل مع المركبة منقطعة الاتصال.