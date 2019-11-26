شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن صورة لنجم ضخم يشبه الخفاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا صورة غير عادية عن "انفجار الموت" لنجم ضخم يشبه الخفاش.

والتقطت الصورة الغريبة لما سمى بـ"سديم الخفاش"، خلال مراقبة الجزء الشرقى من سديم الحجاب، وهو بقايا كبيرة من المستعر الأعظم وهى المرحلة التطورية الأخيرة لنجم عملاق.

وأسفر انفجار المستعر الأعظم عن زيادة فى سحابة الحطام، التى يشكل "سديم الخفاش" جزءا منها، حسب روسيا اليوم.

ويعتقد أن النجم الذى خلق سحابة الحطام كان أكبر بـ20 مرة من الشمس، ويقول العلماء إنه انفجر قبل نحو 8 آلاف عام.

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ويظهر سديم الحجاب، الذى يبعد نحو 1400 سنة ضوئية عن الأرض، على شكل دائرة هائجة، وتقول ناسا إن امتداده يبلغ نحو 3 درجات من السماء باتجاه كوكبة الدجاجة، بينما يمتد "سديم الخفاش" داخل سديم الحجاب نصف درجة فقط، ما يجعله بحجم القمر.

وفى الصورة الصادرة عن وكالة ناسا، تظهر انبعاثات ذرات الهيدروجين باللون الأحمر، فيما بدت الانبعاثات القوية من الأكسجين والنيتروجين باللون الأزرق، ما جعل هذا المزيج يبدو مثل خفاش ضخم.