تكنولوجيا: هواوي تبيع أكثر من 7 ملايين وحدة من Mate 30 خلال شهرين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عقدت شركة هواوي حدث كبير اليوم، إذ تم الكشف فيه عن الجهاز اللوحي Mediapad Pro. وخلال هذا الحدث، كشف ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي، أن الشركة تمكنت من بيع أكثر من 7 ملايين هاتف من مجموعة Mate 30، وهي زيادة هائلة بنسبة 75٪ مقارنةً بـ Mate 20.

لا تزال هواوي تقدم مجموعة Mate 30 بشكل أساسي في الصين، على الرغم من أنها متاحة أيضًا في أسواق آسيا والمحيط الهادئ. ومع ذلك، فإن بيع الشركة لـ 7 ملايين وحدة خلال شهرين فقط هو بالتأكيد إنجاز، بالنظر إلى المشاكل التي تعرضت لها الشركة في الفترة الأخيرة.

من الجدير بالذكر أن الهواتف التي تم بيعها تتضمن كل من Mate 30 وMate 30 Pro وMate 30 5G وMate 30 Pro 5G وMate 30 RS Porsche Design.

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والسبيين الرئيسين وراء نجاح هذه المجموعة يرجع إلى الميزات المتطورة الموجودة بالهواتف إلى جانب قيام المستخدمين الصينين بتغيير هواتفهم إلى هواتف هواوي لدعم الشركة الصينية.

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