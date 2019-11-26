فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei اليوم عن مجموعة من المنتجات الجديدة في حدث خاص تم عقده في الصين، بما في ذلك هاتفان ذكيان وحاسوب محمول وساعة ذكية. بالإضافة إلى ذلك، كشفت لنا الشركة عن قائمة الهواتف الذكية التي ستحصل على تحديث MagicUI 3.0 الذي يستند على نظام Android 10.
تتضمن القائمة Honor 20 و Honor 20 Pro و Honor 20i و Honor V20 و Honor Magic 2 و Honor 10 Lite التي تلقت التحديث بالفعل أو تستقبله حاليًا. وبالنسبة للهواتف الذكية التي ستحصل على تحديث MagicUI 3.0 في المستقبل، فهي تشمل :
- Honor 10
- Honor V10
- Honor 8X
- Honor 9X
- Honor 9X Pro
- Honor 20s
- Honor 20 Lite
لم تكشف لنا Honor عن أي معلومات حول المواعيد التي ستبدأ فيها هذه الهواتف الذكية بتلقي تحديث MagicUI 3.0، ولكن نظرًا إلى أن عملية الإطلاق بدأت بالفعل، فنحن نعتقد بأن الأمر لن يستغرق أكثر من شهرين حتى يتم الإنتهاء من القائمة.
كانت هذه تفاصيل خبر Honor تؤكد قائمة الهواتف التي ستحصل على تحديث Android 10 مع واجهة MagicUI 3.0 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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