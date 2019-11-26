Honor تؤكد قائمة الهواتف التي ستحصل على تحديث Android 10 مع واجهة MagicUI 3.0

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei اليوم عن مجموعة من المنتجات الجديدة في حدث خاص تم عقده في الصين، بما في ذلك هاتفان ذكيان وحاسوب محمول وساعة ذكية. بالإضافة إلى ذلك، كشفت لنا الشركة عن قائمة الهواتف الذكية التي ستحصل على تحديث MagicUI 3.0 الذي يستند على نظام Android 10.

تتضمن القائمة Honor 20 و Honor 20 Pro و Honor 20i و Honor V20 و Honor Magic 2 و Honor 10 Lite التي تلقت التحديث بالفعل أو تستقبله حاليًا. وبالنسبة للهواتف الذكية التي ستحصل على تحديث MagicUI 3.0 في المستقبل، فهي تشمل :

Honor 10

Honor V10

Honor 8X

Honor 9X

Honor 9X Pro

Honor 20s

Honor 20 Lite

لم تكشف لنا Honor عن أي معلومات حول المواعيد التي ستبدأ فيها هذه الهواتف الذكية بتلقي تحديث MagicUI 3.0، ولكن نظرًا إلى أن عملية الإطلاق بدأت بالفعل، فنحن نعتقد بأن الأمر لن يستغرق أكثر من شهرين حتى يتم الإنتهاء من القائمة.