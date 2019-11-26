شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تطور "مدفع" للطائرات بدون طيار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور فريق من الباحثين التابعين لوكالة ناسا مدافع صغيرة يمكن تثبيتها فى أى مكان، قادرة على إطلاق أسراب من الطائرات بدون طيار "الدرونات".

وأبرز ما فى المنظومة الجديدة هى أنها سهلة الحمل، ويمكن تركيبها على سيارات أو آليات متحركة واستعمالها أثناء الطوارئ فى أى مكان، حسب روسيا اليوم.

وتطلق من هذه المنظومة درونات صغيرة بوزن 0.45 كلج، مزودة بمراوح قابلة للطى تفرد بعد انطلاق الدرون من المدفع.

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وتبدأ هذه الطائرات بتوجيه نفسها ذاتيا عند الوصول لارتفاعات معينة، معتمدة على أنظمة توجيه متطورة وكاميرات.

ويتوقع المختصون أن تواصل ناسا تطوير هذا النوع من الطائرات لاستخدامها مستقبلا فى استطلاع ورصد المناطق التى تعرضت للكوارث الطبيعية، أو حتى استخدامها كأدوات لاستكشاف الكواكب والأجسام الفضائية كالمريخ وقمر "تيتان".