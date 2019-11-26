شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك وتويتر يعترفان بتسريب بيانات بعض المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد كل من عمالقة التواصل الإجتماعى "فيس بوك وتويتر" الوصول إلى بيانات مئات المستخدمين دون موافقتهم، وذلك عبر تقديم تفاصيل حساباتهم عن طريق تسجيل الدخول إلى بعض التطبيقات الضارة التي تم العثور عليها باستخدام مجموعة تطوير البرامج (SDK) المسماة One Audience.

وذكر تقرير لـ CNBC الأمريكى، فيقال إن هذا يؤثر فقط على أولئك الذين كانوا على أنظمة أندرويد وليس على نظام التشغيل iOS، وقد أُبلغت الشركتان بهذا الخرق من قبل باحثين أمنيين، حيث وجد الباحثون مجموعة أدوات تطوير برامج تسمى One Audience تستخدمها تطبيقات الجهات الخارجية للوصول إلى بيانات المستخدمين.

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وقد شمل ذلك كل شيء بداية من عناوين البريد الإلكتروني للمستخدمين إلى أسماء المستخدمين والتغريدات الحديثة لهم، فيما قال المتحدث باسم فيس بوك لـ The Verge إن كلا التطبيقين قد تمت إزالتهما بسبب انتهاكهما للسياسات.

وقال متحدث فيس بوك: "بعد التحقيق، أزلنا التطبيقات من نظامنا الأساسي لخرق سياسات المنصة الخاصة بنا وأصدرنا خطابات إيقاف ضد One Audience وMobiburn، ونحن نخطط لإخطار الأشخاص الذين نعتقد أنه من المحتمل مشاركة معلوماتهم بعد منحهم هذه التطبيقات إذنًا للوصول إلى معلومات ملفهم الشخصي مثل الاسم والبريد الإلكتروني ونوع الجنس، ونحن نشجع الناس على توخي الحذر عند اختيار أي تطبيقات تابعة لجهات خارجية يتم منحها حق الوصول إلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

على الجانب الأخر، فإن تويتر تناول أيضًا المشكلة في منشور، وأكد أن بعض حسابات تويتر قد تم الوصول إليها باستخدام البيانات التي تم جمعها باستخدام SDK، وقال: "لدينا دليل على استخدام SDK للوصول إلى البيانات الشخصية للأشخاص لبعض مالكي حسابات تويتر على الأقل الذين يستخدمون أندرويد، ومع ذلك، ليس لدينا دليل على أن إصدار iOS من SDK الضار هذا يستهدف الأشخاص الذين يستخدمون تويتر لنظام التشغيل iOS."