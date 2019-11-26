تكنولوجيا: MediaTek تطلق منصة “Dimensity” الجديدة بتقنية 5G للهواتف الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت MediaTek عن الشرائح الجديدة التي تأتي بتقنية 5G، والتي تنطلق بعلامة “Dimensity” التجارية لدعم الهواتف الذكية في 2020.

تنطلق المجموعة الأولى من رقاقات MediaTek بتقنية 5G من الفئة المميزة، والتي ستعرف برقاقات Dimensity 1000،كما تتوافق مع أحدث تقنيات شبكات 5G.

وتضم الرقاقات الجديدة 4 من أنوية ARM Cortex-A77 بسرعة 2.6GHz، مع 4 من أنوية Cortex-A55 بسرعة 2Ghz لإدارة وإستهلاك أقل للطاقة، كما تتميز المعالجات بدقة تصنيع 7 نانومتر.

وتدعم رقاقات MediaTek الجيل الجديد من ISP، و APU لكاميرة متطورة، مع معالجة بتنقية الذكاء الإصطناعي في الكاميرة، حيث من المقرر أن تدعم مستشعر كاميرة بدقة 80 ميجا بيكسل، وتسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، مع معالجة أسرع في التكبير الرقمي، وتحسنيات في ميزة التعرف على الوجه ومعالجة الصوتيات.

Advertisements

أيضاً تدعم رقاقات المعالج جودة عرض QHD بلس في الشاشة، مع معدل تحديث للإطارات 90Hz ، أو جودة عرض FHD مع معدل تحديث للإطارات 120Hz، أيضاً تدعم الرقاقات ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في LPDD4x، مع تحسينات في الألعاب بفضل تقنية HyperEngine 2.0.

كما تدعم معالجات Dimensity 1000 اثنان من شرائح SIM بتقنية 5G، مع دعم معايير Wi-Fi 6، والبلوتوث 5.1، ومن المتوقع أن نشهد إنطلاق الإصدارات الأولى من الأجهزة بالرقاقات الجديدة في نهاية 2019، على أن تتوسع MediaTek بالرقاقات الجديدة في الأجهزة في 2020.

المصدر

اعلان

