مايكروسوفت تؤجل إطلاق سماعات Surface Earbuds إلى ربيع العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي -

في الشهر الماضي فقط، قامت شركة مايكروسوفت بالكشف عن سماعات الأذن اللاسلكية Surface Earbuds، وهي السماعات التي تأمل من خلالها شركة مايكروسوفت التنافس مع أمثال AirPods Pro و Samsung Gear IconX و Huawei FreeBuds. كان من المقرر أن يتم إطلاق هذه السماعات مبدئيًا خلال موسم العطلات هذا، ولكن يبدو أن شركة مايكروسوفت قررت تأجيل عملية الإطلاق بحيث يُتوقع الآن أن يتم إطلاقها في ربيع العام 2020.

هذا وفقا لتغريدة نشرها المسؤول الأول عن أجهزة Surface في شركة مايكروسوفت، السيد Panos Panay، والتي قال فيها أن شركة مايكروسوفت لا تزال تعمل على تحسين سماعات Surface EarBuds. ونتيجة لذلك، سيتم تأجيل إطلاق سماعات الأذن هذه حتى ربيع العام 2020. نحن لسنا متأكدين من السبب الذي جعل مايكروسوفت تستغرق هذا الوقت الطويل لإطلاق سماعاتها اللاسلكية، ولكننا نفترض أنه من الأفضل أن تأخذ الشركة وقتها لضبط جميع الأمور بدلاً من التخلص منها.

مع سماعات الأذن اللاسلكية Surface Earbuds تنضم مايكروسوفت إلى سوق سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية، بعد إنتقالها المبدئي إلى سوق السماعات اللاسلكية مع سماعات Surface Headphones التي تم إطلاقها في العام الماضي.

عمر البطارية في سماعات Surface Earbuds الجديدة يبلغ 8 ساعات، ومع العلبة يمكنك شحن هذه السماعات مرتين مما يعني أنه يمكنك إستخدامها لمدة 24 ساعة. تدعم سماعات الأذن الجديدة هذه Android Fast Pair و Windows Swift Pair، ويمكنك التحكم فيها عن طريق إيماءات اللمس أو الصوت.

هذه السماعات تضم ميكروفون ثنائي الإتجاه، والتكامل مع Spotify. يمكنك أيضًا إستخدامها لإملاء الأشياء في Microsoft Office 365، وكذلك تقديم عروض PowerPoint، وترجمة العناصر إلى أكثر من 60 لغة.

Product-making is about the relentless pursuit to get all the details right, which takes time…sometimes more than we planned on. To ensure we deliver the best possible experience for you, our fans & customers, Surface Earbuds will now launch worldwide in Spring 2020 #Surface