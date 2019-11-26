آبل تتوقع شحن أكثر من 100 مليون وحدة من iPhone 12 في العام 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتقرير جديد صادر عن DigiTimes، فيبدو أن شركة آبل قدمت لشركائها العدد المتوقع لهواتف iPhone التي سيتم شحنها في العام المقبل. وتشير هذه التقديرات إلى أنه يجب أن يصل إجمالي شحنات iPhone في العام المقبل إلى أكثر من 100 مليون وحدة، والفضل في ذلك سيعود على الأرجح إلى التصميم الجديد ودعم شبكات الجيل الخامس 5G.

هذه الأرقام متفائلة للغاية بالنظر إلى التباطؤ العام لشحنات الهواتف الذكية على الصعيد العالمي في العام الماضي. وعلى سبيل المقارنة، توقعت شركة آبل أن تقوم بشحن 80 مليون وحدة من سلسلة هواتف iPhone 11 Series.

تعتبر التوقعات الجديدة أكثر تفاؤلاً بشكل ملحوظ، ولكن شركة آبل على ثقة من أن المزيد من المستهلكين سيكونون على إستعداد للترقية نظرًا إلى أنها ستقوم بتجديد التصميم، والأهم من ذلك، ستدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وهو الأمر الذي يتماشى مع توسع شبكات 5G في المزيد من المناطق حول العالم في العام 2020.

من ناحية أخرى، ظلت مبيعات iPhone في حالة ركود على مدار السنوات الماضية، لذلك يبقى أن نرى ما إذا كان التصميم والميزات الجديدة ستكون كافية لجذب المشترين في العام المقبل.

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وفقا لآخر الشائعات، من المقرر أن تصدر شركة آبل ما يصل إلى أربعة هواتف iPhone جديدة في العام المقبل، بما في ذلك iPhone 12 و iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max إضافة إلى iPhone SE2 الذي طال إنتظاره. ويُعتقد أن طرازات Pro ستصل مع شاشات Apple ProMotion OLED 120Hz والتي تمتاز بقطع أصغر في الجزء الأوسط العلوي. من المتوقع أيضًا أن تأتي طرازات Pro مع كاميرا ثلاثية الأبعاد ( Time Of Flight ) في الخلف، ومع 6GB من الذاكرة العشوائية، ومع المعالج Apple A14 Bionic.

يُعتقد أيضًا أن iPhone 12 سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ولكنه سيدعم تردد Sub-6GHz. سيأتي iPhone 12 أيضًا مع 4GB من الذاكرة العشوائية، ولكنه لن يحصل على الكاميرا الثلاثية الأبعاد في الخلف. الهاتف iPhone SE2 من ناحية أخرى سيأتي بنفس أبعاد وتصميم iPhone 8 على الأرجح، ولكنه سيحصل على المعالج Apple A13 Bionic، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB.