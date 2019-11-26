بالفيديو: نظام إلكترونيّ يسهّل حفظ البيانات داخل المؤسسات الحكومية

لتلافي المشكلات وضياع عدد من المستندات والمستمسكات الثبوتية في بعض الوزارت، عملت وزارتا التعليم العالي والتخطيط على تنظيم ورشة تعليمية لكوادرهما لانشاء آلية يعملون من خلالها على ارشفة هذه المستندات بشكل الكتروني ومخاطبة الوزارت والدوائر الحكومية بشكل اسرع للابتعاد عن الصيغ الورقية التي تستغرق وقتا وجهدا أكثر.



ولا تزال بعض الوزارت والمؤسسات الحكومية وحتى الأهلية تعتمد النظام الورقي حتى الوقت الحالي ما يسبب الكثير من المشكلات بين الموظفين والمراجعين على الرغم من التطور الالكتروني ومباشرة الدول النامية بمثل هذه الانظمة منذ سنوات للقضاء على الروتين القاتل داخل المؤسسات او الدوائر. IDMS هو النظام الذي باشرت هيئة الاستثمار في وزارة التعليم على انشائه ليكون النظام الذي سيعتمد في كلا الوزارتين، خصوصا وانه خضع لدراسات واختبارات عديدة ليكون مؤهلا للاعتماد عليه في المؤسسات الاخرى.ولا تزال بعض الوزارت والمؤسسات الحكومية وحتى الأهلية تعتمد النظام الورقي حتى الوقت الحالي ما يسبب الكثير من المشكلات بين الموظفين والمراجعين على الرغم من التطور الالكتروني ومباشرة الدول النامية بمثل هذه الانظمة منذ سنوات للقضاء على الروتين القاتل داخل المؤسسات او الدوائر. تشاهدون التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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