فيسبوك تختبر الوضع الداكن على أندرويد

بدأت شركة فيسبوك في اختبار الوضع الداكن على تطبيقها الرئيسي لمستخدمي أجهزة أندرويد، وذلك بعد أن أصبح الوضع الداكن بمثابة الميزة الأكثر طلبًا على جميع التطبيقات الشائعة.

وفي حين أن مستخدمي واتساب ينتظرون وصول الوضع الداكن، فإن الشركة الأم بدأت في اختباره على تطبيقها الرئيسي، وبدأ بعض مستخدمي فيسبوك برؤية الوضع الداكن على التطبيق.

وبالنظر إلى شعبية الوضع الداكن، فمن المدهش أن فيسبوك استغرقت وقتًا طويلاً للانخراط، وذلك بالرغم من أن بعض تطبيقاتها وخدماتها، مثل ماسنجر لنظام ويندوز وواتساب، تتبنى خصائص التوفير الخاصة بالوضع الداكن، لكن تطبيق فيسبوك الرئيسي تخلف عن الركب.

ويبدو أن عملاقة التواصل الاجتماعي بدأت اختبارها لأول مرة قبل شهرين، حيث نشر أحد مستخدمي موقع ريديت Reddit لقطة شاشة في نهاية شهر أغسطس توضح كيف ظهر التطبيق في الوضع الداكن قبل بضعة أشهر.

وبالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بالوضع الداكن، فإنه يعكس واجهة المستخدم النموذجية الموجودة على الهاتف الذكي، وبدلاً من رؤية النص الأسود على خلفية بيضاء، فإن واجهة المستخدم تعرض النص باللون الأبيض على خلفية سوداء.

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ويساعد هذا الوضع على الحفاظ على شبكية العين عند استخدام التطبيق في غرفة مظلمة أو في الليل، كما أنه يزيد عمر البطارية على الهواتف الذكية المتضمنة شاشات من نوع AMOLED، والتي تولد اللون الأسود من خلال إيقاف تشغيل البيكسلات في المناطق المناسبة.

وتعمل فيسبوك على تطوير الوضع الداكن منذ شهور، لكن كما هو الحال مع واتساب، فإن الشركة تستغرق وقتًا طويلًا قبل طرحه.

وبالنظر إلى الاختبارات قد بدأت بالظهور لبعض المستخدمين، فقد يعني ذلك أن وصول النسخة الرسمية ليس بعيدًا.

يذكر أن الشركة تعاني هذه الأيام، إلى جانب العديد من الأسماء التقنية الكبيرة مثل آبل وأمازون وجوجل، من تحقيق تترأسه اللجنة القضائية بمجلس النواب ووزارة العدل فيما يتعلق بانتهاكات محتملة لمكافحة الاحتكار.