واتساب على iOS يدعم ميزة انتظار المكالمات والمزيد

أطلقت خدمة التراسل الفوري واتساب تحديثًا جديدًا لتطبيقها على نظام (آي أو إس) المشغل لهواتف آيفون الذكية من آبل، وهو يجلب معه عددًا من المزايا، بما في ذلك: خيار انتظار المكالمات، وشاشة جديدة للدردشة، والمزيد.

وتسمح ميزة انتظار المكالمات للمستخدمين الذين يجرون مكالمة عبر واتساب بتلقي مكالمة واتساب جديدة، وذلك على غرار مكالمات الاتصال الخلوي. كما يعيد التحديث الجديد تصميم شاشة الدردشة على نحو يسهل قراءة الرسائل. وفي وضع VoiceOver، يمكن للمستخدمين الآن إرسال رسالة مباشرةً من لوحة مفاتيح لغة (برايل) Braille.

ويمكن لمستخدمي واتساب على هواتف آيفون الوصول إلى إعدادات الخصوصية الجديدة، التي تسمح لهم بالتحكم بالمجموعات. ومع هذه الإعدادات لن يكون بإمكان مشرفي المجموعات إضافة المستخدمين إلى المجموعات مباشرةً إن فعل المستخدم هذا الخيار. وبدلًا من ذلك، سيرون خيارًا لإرسال دعوة خاصة إلى المستخدمين. وبمجرد قبول الدعوة سوف يُضاف المستخدم إلى المجموعة.

يُشار إلى ميزة انتظار مكالمات واتساب ليست متاحة لنسخة التطبيق على نظام أندرويد، ولكنها قيد التطوير. وسوف تعرض هذه الميزة للمستخدمين إشعارًا عند تلقي مكالمات واردة أثناء إجراء مكالمة أخرى. أما بدون الميزة، فإن المستخدم الذي يحاول الاتصال بمستخدم آخر يجري مكالمة واتساب سيرى إشعارًا بأنه لا يجري مكالمة أخرى الآن.

هذا؛ ويمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق واتساب لنظام (آي أو إس) من متجر آب ستور.