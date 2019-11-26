هونر تكشف عن MagicWatch 2 بعمر بطارية يصل إلى 14 يومًا

كشفت شركة هونر Honor، المملوكة لشركة هواوي، عن ساعتها الذكية الجديدة MagicWatch 2 مع عمر بطارية يصل إلى 14 يومًا، إلى جانب تركيزها على الصحة والعافية عبر دعمها لمعيار مقاومة الماء 5ATM، ما يعني إمكانية انتقالها إلى أماكن لا يمكن أن يصل إليها هاتفك الذكي.

ويمكن للساعة مراقبة معدل ضربات القلب مع تتبع المسافة والسرعة والسعرات الحرارية المحروقة، بالإضافة إلى حساب نقاط SWOLF، وهي مجموع عدد الأشواط والثواني التي تحتاجها لسباحة حوض السباحة لمرة واحدة، بحيث كلما كان الرقم أقل كلما كانت السباحة أكثر كفاءة.

هذا وتراقب الساعة معدل ضربات القلب طوال اليوم وتحذرك إذا كانت منخفضة للغاية أو مرتفعة للغاية، وفي حال شعرت الساعة بأن المستخدم متوتر، فإنها تساعده على الاسترخاء من خلال تمارين التنفس.

كما أنها تتتبع معدل النوم وتقدم اقتراحات حول كيفية تحسينه، إلى جانب قدرتها على تشخيص 6 أنواع شائعة من اضطرابات النوم.

وتتميز الساعة بما يصل إلى 15 وضعًا للياقة البدنية بدءًا من المشي لمسافات طويلة وحتى استخدام آلة التجديف، وهي تدعم أنظمة GPS و GLONASS لتحديد المواقع، بحيث يساعد وجود كلاهما ضمن المباني الطويلة أو الأشجار من حولها.

وصنعت شركة هونر ساعتها الذكية Honor MagicWatch 2 من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتأتي بحجمين هما 46 و 42 ميليمتر، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 1.4 و 1.2 إنشًا على التوالي، بكثافة 326 بيكسلًا في الإنش، بحيث إن الدقة 454×454 بيكسلًا و 390×390 بيكسلًا.

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وتعتمد الساعة على نفس معالج Kirin A1 مثل Huawei Watch GT 2، وتشترك الساعتان كثيرًا، وذلك بالرغم من أن هونر تستهدف جمهوراً أصغر سنًا.

وهناك مساحة تخزينية بسعة 4 جيجابايت، ويمكن استخدام 2 جيجابايت لتخزين حوالي 500 أغنية يمكنك الاستماع إليها أثناء التمرين، كما تتيح لك الساعة اتصال بلوتوث متقدم لاستخدام الساعة للرد على المكالمات، حتى لو كان هاتفك على بعد 150 مترًا.

ويتم حساب عمر البطارية الذي تم الإعلان عنه والمقدر بحوالي 14 يومًا على أساس 90 دقيقة من تعقب GPS للتدريبات، و 30 دقيقة من المكالمات عبر البلوتوث و 30 دقيقة من تشغيل الموسيقى كل أسبوع.

وبحسب الشركة، فإن إصدار 46 ميليمتر يحصل على عمر بطارية يصل إلى 14 يومًا، بينما يستمر الإصدار 42 ميليمتر أسبوعًا واحد، ومن المفترض أن تتاح ساعة Honor MagicWatch 2 في الأسواق العالمية في 12 ديسمبر.

هذا ويبدأ السعر من 155 دولارًا لإصدار Agate Black بقياس 42 ميليمتر، أما إصدار Charcoal Black بقياس 46 ميليتمر فيبلغ 170 دولارًا، بينما يبلغ سعر كل من إصدار Flax Brown بقياس 46 ميليتمر و Sakura Gold بقياس 42 ميليمتر زهاء 200 دولار.