شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تفصل 4 موظفين لاحتجاجهم ضد سياسات الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت شركة جوجل عمل موظفة تدعى ريبيكا ريفرز، وهى ناشطة وضعتها الشركة فى إجازة لأجل غير مسمى هذا الشهر.

ووفقا لموقع "تك كرانش" الأمريكى، رفضت جوجل التعليق، لكن كشفت مذكرة داخلية حصلت عليها بلومبرج، أن جوجل فصلت نحو أربعة موظفين لمخالفتهم سياسات أمان البيانات بشكل متكرر.

وفى وقت سابق من هذا الشهر، وضعت جوجل ريفرز ولورنس بيرلاند فى إجازة بسبب انتهاكهما لسياسات الشركة، وفى ذلك الوقت، قالت جوجل إن أحدهما بحث عن وثائق سرية لم تكن ذات صلة بوظيفته وشاركها، ونظر أحدهم فى التقاويم الفردية لبعض الموظفين.

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ومع ذلك، قال عدد من الموظفين الذين تظهروا يوم الجمعة إن جوجل تعاقب بيرلاند و ريفرز على التحدث علنا ​​ضد الشركة.

وقبل المسيرة، قال منظمو المسيرة أن "الهجوم" على ريفرز وبرلاند "هو هجوم على جميع الأشخاص الذين يهتمون بالشفافية والمساءلة.