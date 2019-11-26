شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك وانستجرام يزيدان من القواعد المفروضة على محتوى "البالغين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المنتظر أن يمنع عملاق التواصل الاجتماعى فيس بوك وتطبيقه انستجرام قريبا المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا من مشاهدة المحتوى الجنسي، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن The Telegraph.

ويشمل المحتوى الذي سيتم حظره على القاصرين أى صور أو أعمال فنية تصور النشاط الجنسي، جنبا إلى جنب الإعلانات التى تحمل إيحاءات وما إلى ذلك، فيما تشكل القواعد جزءًا من سياسة جديدة للمحتوى الجنسي "للبوابة" التي سينفذها فيس بوك في بداية العام المقبل.

ومع ذلك، فإن المحتوى الجنسي المحظور للقصر سيبقى مرئيًا للبالغين، ولن يكون للقواعد الجديدة أي تأثير على سياسة فيس بوك الحالية الموجودة لمنع المحتوى الجنسي الصريح على منصة التواصل الاجتماعي، كما أنها لن تؤثر على المحتوى الجنسي "التعليمي بشكل صريح".

جدير بالذكر تعرض فيس بوك لانتقادات شديدة لعدم اهتمامه بحظر المحتوى الجنسي الذى يتعرض له الأطفال.