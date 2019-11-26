Huawei Y9s المواصفات و المميزات و العيوب مع التعليق على السعر

Huawei Y9s من الهواتف الجديدة في السوق المصرية و التي تم اصدارها في وقت قريب جداً. بسعر مرتفع على ما يستطيع تقديمه. و بمواصفات جيدة لكنها ليست حديثة بما فيه الكفاية. الهاتف يمكن ان يقدم لك تجربة اداء جيدة و عمر بطارية جيد. بالإضافة الى تركيبة كاميرات ليست سيئة. و لكن ما نحتاج الى تحديده هل سيكون الهاتف منافساً ام لا؟. هذا ما سنعرضه في هذا المقال

مواصفات Huawei Y9s

المعالج HiSillicon Kirin 710F دقة تصنيع 12 نانو متر ثماني النواة (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) الشاشة بحجم 6.59 بوصة من نوع IPS بدقة 1080×2340 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB الكاميرا الخلفية ثلاثية الكاميرا الأولى بدقة 48MP و فتحة f/1.8 الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة f/2.4 من نوع Ultra Wide الكاميرا الثالثة بدقة 2MP و فتحة f/2.4 و هي حساس عمق Depth Sensor الكاميرا الأمامية وحيدة منبثقة بدقة 16MP و فتحة f/2.2 البطارية بحجم 4000mah تدعم الشحن بقدرة 10Watt

مميزات Huawei Y9s

تصميم الشاشة

Advertisements

الشاشة الكاملة تعد افضل تصميم لشاشة بالنسبة لي. و هذا ما حققته Huawei في هاتفها بجعل شاشة الهاتف كاملة بدون اي ثقوب. بدون اي قطع بالشاشة. فقط شاشة في الأمام. بدون اي شئ آخر. الشاشة ستعدك بقدرة على عرض اي محتوى بدقة عالية بدون مشاكل و ستستمتع بالمحتوى المعروض بكل اريحية. لذلك فإن الشاشة رائعة بشكل عام

الكاميرات الخلفية

لن اذكر الكاميرا الامامية كميزة لأنها بالرغم من كونها كاميرا منبثقة الا انها ضعيفة مقارنة بكاميرات اخرى. لكن الكاميرات الخلفية جيدة بسبب العدسة الأساسية التي هي بدقة 48MP و فتحة f/1.8 تقدم صوراً بحودة عالية. و ستؤدي الغرض في الإضائة المنخفضة. مع كاميرا Ultra Wide لصور واسعة جيدة. و مشاهد Landscape جيدة. و اخيراً حساس العمق الـDepth Sensor ليساعد على التقاط صور Portrait ذات جودة جيدة.

مزايا اخرى

لازال الهاتف يحتفظ بمدخل السماعات 3.5mm

الهاتف يدعم الذاكرة الخارجية

ذاكرة الوصول العشوائي ستكون داعمة للأداء بشكل كبير

رغم اعتراضي على المعالج الا انه سيقدم اداء جيد بعض الشئ

عيوب Huawei Y9s

المواصفات قديمة بعض الشئ

بسبب مشاكل Huawei مع شركة Google و حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع الشركة استعمال مواصفات جديدة لهواتف جديدة. هواتف هواوي القادمة قد تظهر كلها بنفس المواصفات تقريباً. تحديداً بنفس المعالج حيث لا تستطيع الشركة الحصول على خدمات Google في اي هاتف جديد فتصدر الأجهزة كأنها تحسينات لأجهزة سابقة. مثلما حدث مع Honor 9x.

عيوب اخرى

الهاتف من الزجاج بلا طبقات حماية مما يمكن ان يؤثر على متانته

سعر الهاتف مرتفع بعض الشئ و سنناقش ذلك في التعليق على السعر

الكاميرا الأمامية ضعيفة مقارنة بكاميرات فئة الهاتف كلها

سعر Huawei Y9s

الهاتف بسعر 4500 جنيه مصري تقريباً. نظرة الى السعر فهو مرتفع على المواصفات و تحديداً لا يستطيع بمواصفاته منافسة هواتف اخرى مثل Realme 5 pro و Redmi note 8 pro. بل هي هواتف قوية تستطيع المنافسة و الإنتصار بسهولة. لذلك فإن الهاتف ليس افضل ما يمكن ترشيحه في فئته. لكنه سيستطيع البيع و سيشتريه البعض بسبب اسم Huawei الموجود عليه. فثقة المستخدمين بـHuawei ستؤدي الغرض بعض الشئ في امور المبيعات.