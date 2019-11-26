Huawei Y9s المواصفات و المميزات و العيوب مع التعليق على السعر

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Huawei Y9s من الهواتف الجديدة في السوق المصرية و التي تم اصدارها في وقت قريب جداً. بسعر مرتفع على ما يستطيع تقديمه. و بمواصفات جيدة لكنها ليست حديثة بما فيه الكفاية. الهاتف يمكن ان يقدم لك تجربة اداء جيدة و عمر بطارية جيد. بالإضافة الى تركيبة كاميرات ليست سيئة. و لكن ما نحتاج الى تحديده هل سيكون الهاتف منافساً ام لا؟. هذا ما سنعرضه في هذا المقال
مواصفات Huawei Y9s
|المعالج
|HiSillicon Kirin 710F
دقة تصنيع 12 نانو متر
ثماني النواة (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver)
|الشاشة
|بحجم 6.59 بوصة من نوع IPS
بدقة 1080×2340
|ذاكرة الوصول العشوائي
|بسعة 6GB
|ذاكرة التخزين الداخلية
|بسعة 128GB
|الكاميرا الخلفية
|ثلاثية
الكاميرا الأولى بدقة 48MP و فتحة f/1.8
الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة f/2.4 من نوع Ultra Wide
الكاميرا الثالثة بدقة 2MP و فتحة f/2.4 و هي حساس عمق Depth Sensor
|الكاميرا الأمامية
|وحيدة منبثقة بدقة 16MP و فتحة f/2.2
|البطارية
|بحجم 4000mah تدعم الشحن بقدرة 10Watt
مميزات Huawei Y9s
تصميم الشاشة
الشاشة الكاملة تعد افضل تصميم لشاشة بالنسبة لي. و هذا ما حققته Huawei في هاتفها بجعل شاشة الهاتف كاملة بدون اي ثقوب. بدون اي قطع بالشاشة. فقط شاشة في الأمام. بدون اي شئ آخر. الشاشة ستعدك بقدرة على عرض اي محتوى بدقة عالية بدون مشاكل و ستستمتع بالمحتوى المعروض بكل اريحية. لذلك فإن الشاشة رائعة بشكل عام
الكاميرات الخلفية
لن اذكر الكاميرا الامامية كميزة لأنها بالرغم من كونها كاميرا منبثقة الا انها ضعيفة مقارنة بكاميرات اخرى. لكن الكاميرات الخلفية جيدة بسبب العدسة الأساسية التي هي بدقة 48MP و فتحة f/1.8 تقدم صوراً بحودة عالية. و ستؤدي الغرض في الإضائة المنخفضة. مع كاميرا Ultra Wide لصور واسعة جيدة. و مشاهد Landscape جيدة. و اخيراً حساس العمق الـDepth Sensor ليساعد على التقاط صور Portrait ذات جودة جيدة.
مزايا اخرى
- لازال الهاتف يحتفظ بمدخل السماعات 3.5mm
- الهاتف يدعم الذاكرة الخارجية
- ذاكرة الوصول العشوائي ستكون داعمة للأداء بشكل كبير
- رغم اعتراضي على المعالج الا انه سيقدم اداء جيد بعض الشئ
عيوب Huawei Y9s
المواصفات قديمة بعض الشئ
بسبب مشاكل Huawei مع شركة Google و حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع الشركة استعمال مواصفات جديدة لهواتف جديدة. هواتف هواوي القادمة قد تظهر كلها بنفس المواصفات تقريباً. تحديداً بنفس المعالج حيث لا تستطيع الشركة الحصول على خدمات Google في اي هاتف جديد فتصدر الأجهزة كأنها تحسينات لأجهزة سابقة. مثلما حدث مع Honor 9x.
عيوب اخرى
- الهاتف من الزجاج بلا طبقات حماية مما يمكن ان يؤثر على متانته
- سعر الهاتف مرتفع بعض الشئ و سنناقش ذلك في التعليق على السعر
- الكاميرا الأمامية ضعيفة مقارنة بكاميرات فئة الهاتف كلها
سعر Huawei Y9s
الهاتف بسعر 4500 جنيه مصري تقريباً. نظرة الى السعر فهو مرتفع على المواصفات و تحديداً لا يستطيع بمواصفاته منافسة هواتف اخرى مثل Realme 5 pro و Redmi note 8 pro. بل هي هواتف قوية تستطيع المنافسة و الإنتصار بسهولة. لذلك فإن الهاتف ليس افضل ما يمكن ترشيحه في فئته. لكنه سيستطيع البيع و سيشتريه البعض بسبب اسم Huawei الموجود عليه. فثقة المستخدمين بـHuawei ستؤدي الغرض بعض الشئ في امور المبيعات.
المصدر الأصلي : عرفني