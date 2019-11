سلسلة هواتف Galaxy S11 Series ستضم ليزر التركيز التلقائي في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - سيضم الهاتف Galaxy S11 مجموعة من الكاميرات في الخلف. لأول مرة على الإطلاق، ستضيف شركة سامسونج ليزر التركيز التلقائي إلى هذه الكاميرات كما أوضح المسرب الصيني الشهير Ice Universe.

في السابق، كانت شركة سامسونج تعتمد على نظام Dual Pixel AF لمستشعر الكاميرا. فلماذا هذا التغيير؟ ألا يحتوي المستشعر الأساسي البالغ دقته 108 ميغابكسل على نظام Dual Pixel AF؟ حسنًا، المستشعر 108MP ISOCELL Bright HMX الحالي لا يملك هذا النظام، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا هو المستشعر الذي ستستخدمه شركة سامسونج في هاتفها الرائد المقبل بالفعل أم لا.

وعلى ذكر Galaxy S11، فقد حصلنا في الفترة الماضية على صور حاسوبية تجسد لنا كيف سيبدو هذا الهاتف من مختلف الزوايا. وبغض النظر عن الكاميرات المتعددة في الخلف، فسوف تقوم الكاميرا الأمامية أيضًا في الهاتف Galaxy S11 بتغيير موضعها بحيث إنتقلت من الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة إلى الجزء الأوسط العلوي من الشاشة على غرار Galaxy Note 10.

وبالعودة إلى تسريب آخر في وقت سابق من هذا الشهر، كشف لنا المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass أن الهاتف Galaxy S11 سيضم شاشة بحجم 6.7 إنش، والهاتف +Galaxy S11 شاشة بحجم 6.9 إنش، بينما سيضم الهاتف Galaxy S11e شاشة بحجم 6.2 إنش أو 6.4 إنش. وعلاوة على ذلك، فقد أكد لنا تسريب آخر في الأسبوع الماضي أن الهاتفين Galaxy S11 و +Galaxy S11 سيضمان شاشات تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz.

من ناحية أخرى، كشف لنا التسريب الذي حصلنا عليه في الأسبوع الماضي أيضًا أن الهاتفين Galaxy S11 و +Galaxy S11 سيضمان أربع كاميرات في الخلف علمًا أن دقة الكاميرا الأساسية ستبلغ 108 ميغابكسل. منظومة الكاميرا الخلفية ككل ستضم أيضًا كاميرا مقربة بدقة 48 ميغابكسل توفر تقريبًا بصريًا يصل إلى ×10 وتقريبًا هجينًا يصل إلى ×100.

نحن على بعد أشهر من لحظة الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy S11 Series، ولكننا نتوقع أن تظهر المزيد من التفاصيل حول هذه الهواتف في الأسابيع القادمة. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا مستقبلاً للحصول على المزيد من التفاصيل.

This is the Laser focusing module added by the Galaxy S11 series. pic.twitter.com/44fDYvFz4F