MediaTek تعلن عن سلسلة معالجات Dimensity المتوافقة مع شبكات 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد فترة قصيرة من الإعلان عن شراكتها مع شركة Intel، كشفت شركة Intel رسميًا عن سلسلة معالجاتها الجديدة المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G. هذه السلسلة الجديدة تدعى MediaTek Dimensity Series، ويُعتبر MediaTek Dimensity 1000 5G أول معالج في هذه السلسلة. تم تصنيع هذا المعالج بإستخدام تكنولوجيا 7 نانومتر، وتدعي شركة MediaTek أن معالجها الجديد يوفر تكنولوجيا 5G الأكثر كفاءة في إستهلاك الطاقة مقارنة مع أي معالج أخر. نظرًا إلى أنه يضم مودم 5G مدمج، فهذا يجعله لا يشغل مساحة كبيرة مثل المعالجات التي تأتي مع مودمات الـ 5G المستقلة.

المعالج الجديد من شركة MediaTek يدعم شبكات 5G التابعة لإثنتين من شركات الإتصالات مما يجعله أول معالج يدعم إثنتين من بطاقات 5G SIM. إنه قادر على بلوغ سرعة تصل إلى 4.7 جيجابت في الثانية على مستوى التحميل وسرعة تصل إلى 2.5 جيجابت على مستوى الرفع على ترددات 5G الأقل من 6GHz. هذا المعالج الأحدث من شركة MediaTek يدعم كذلك WiFi 6 والبلوتوث 5.1.

بفضل معالج إشارة الصورة ذو الخمسة الأنوية، يمكن للمعالج MediaTek Dimensity 1000 5G إلتقاط 24 صورة بدقة 80 ميغابكسل في الثانية. وعلاوة على ذلك، فهو يدعم كاميرا مزدوجة بدقة 32 ميغابكسل للكاميرا الأولى وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الثانية. يتيح هذا المعالج أيضًا تصوير فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية، كما أنه يدعم Multi-Frame Video HDR.

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ووفقا لشركة MediaTek، فقد ذكرت أن المعالج MediaTek Dimensity 1000 5G الجديد يضم أربعة أنوية Cortex-A77 بتردد 2.6GHz، وأربعة أنوية Cortex-A55 أخرى بتردد 2.0GHz. وعلاوة على ذلك، فهو يدعم ما يصل إلى 16GB من الذاكرة العشوائية LPDDR4x، وشاشة بدقة +QuadHD وبمعدل تحديث يبلغ 90Hz.

وفيما يخص الأداء، فقد إستطاع المعالج MediaTek Dimensity 1000 5G تحقيق 480 آلف نقطة على منصة إختبارات الأداء AnTuTu، ونحو 12 آلف على منصة Geekbench 4.2. وعلى سبيل المقارنة، فقد حقق المعالج +Snapdragon 855 نحو 490 آلف نقطة على منصة AnTuTu، ونحو 11 آلف نقطة على منصة Geekbench 4.2.

تقول شركة MediaTek أنه بإمكاننا أن نرى هذه المعالجات تشق طريقها إلى الأجهزة المتوجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في النصف الثاني من العام 2020. ومن المرجح أن تكون الصين والأسواق الآسيوية الأخرى أول من سيرى الأجهزة المزودة بهذه المعالجات قبل الخروج إلى الأسواق الأخرى.