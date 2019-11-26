شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد من واتس آب لمستخدمى أيفون يوفر ميزة "انتظار المكالمات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل تطبيق واتس آب على هواتف أيفون على ميزة جديدة تتعلق بـ "انتظار المكالمات"، وهو ما يعني أن المستخدمين سيتمكنون من معرفة وجود مكالمة واردة أثناء إجراء مكالمة أخرى، بحسب موقع TOI الهندى.

لكن حتى الآن فإن هذه الميزة متاحة لمستخدمي أيفون فقط، وذلك من خلال التحديث واتس آب 2.19.120.

وفي الوقت الحالي، لا ينبه واتس آب المستخدمين بوجود مكالمة واردة عندما يكون المستخدم بالفعل يجرى مكالمة على واتس آب، لكنه يقوم بإعلام المتصل إذا كان الطرف الاخر مشغولا في مكالمة أخرى على التطبيق.

ومع دعم انتظار مكالمة جديدة، لن يتم إخطار المتلقي فقط بمكالمة واردة جديدة، بل يمكنه أيضًا قبول أو رفض مكالمة واتس آب الأخرى.

ويأتي تحديث iOS الجديد أيضًا مع تصميم محدث لشاشة الدردشة لتسهيل مسح الرسائل بسرعة، وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن مستخدمي هواتف أيفون من إرسال رسائل واتس آب مباشرة من لوحة مفاتيح برايل عند استخدام وضع Voiceover.

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كما يتضمن سجل التغيير أيضًا إعدادًا جديدًا للخصوصية يتيح للمستخدم التحكم فيمن يمكنه إضافته إلى مجموعات واتس آب.