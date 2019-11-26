شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل" تفاجئ الجميع بنظام جديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت شركة "جوجل" جميع مستخدمي نظام تشغيل "أندرويد" بمنظومة استباقية جديدة، توفرالكثير من الوقت على مستخدمي الهواتف الذكية.

وأعلنت "جوجل" عن إطلاقها نمطا جديدا أطلقت عليه اسم "آمبشينت مود"، والذي يدعم تشغيل "مساعد جوجل الذكي" على الهواتف الذكية العاملة بنظام تشغيل "أندرويد"، بحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص.

وسيتوافق وضع "آمبشينت مود" (Ambient Mode) للعمل على نظام تشغيل "أندرويد أوريو 8.0" وما هو أعلى.

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ويعمل الوضع الجديد على " أندرويد " على تفاعل "مساعد جوجل الذكي" محيط المستخدم، وتقديم معلومات استباقية مفيدة له، متعلقة بالتوقيت الذي قد يصل إلى عمله، حالة الطقس خارج المنزل، وما إلى ذلك من معلومات.

وقال آرفيند تشاندرابو، مدير منتجات مساعد جوجل الذكي، في مقطع فيديو إن الهدف من الوضع الجديد أن تساعد المستخدم في إنجاز عدد من الأمور، التي كان يحتاج وقت أطول للتعرف عليها.

وأوضحت جوجل أنها بدأت فعليا في طرح وضع "آمبشيند مود" في عدد من الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد"، وستصل إلى كافة أجهزة تلك الهواتف خلال أسبوعين فقط، وستبدأ في وقت لاحق بإمداد باقي الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد" بتحديث يشغل هذا النمط على هواتفهم.