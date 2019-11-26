شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مطار بواشنطن يتحقق من المسافرين الدوليين بتقنية التعرف على الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن مطار سياتل تاكوما الدولي (Sea-Tac) في ولاية واشنطن الأمريكية سيقوم باستخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه للمسافرين الدوليين نهاية العام.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فسوف يتمكن المسافرين على خطوط دلتا الأمريكية الجوية، ثاني أكبر شركة طيران في Sea-Tac، من ركوب الطائرات من خلال مسح وجوههم في المطار لتسريع عملية الصعود إلى الطائرة، فيما قالت صحيفة "سياتل تايمز" إنه يمكنهم ذلك بعد تطابق وجوههم مع صور التأشيرة أو جواز السفر المخزنة في قاعدة بيانات الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP).

وقالت الصحيفة إن دلتا، التي ستصبح أول شركة نقل جوي تتبنى التكنولوجيا الجديدة، تخطط لاستخدام كاميرات التعرف على الوجه لتأكيد هويات المسافرين الدوليين عند بوابات Sea-Tac في أواخر ديسمبر 2019، حسبما ذكرت وكالة أنباء شينخوا مؤخرا.

وقامت شركة دلتا بتركيب كاميرات التعرف على الوجه في ستة مطارات في البلاد، وأصرت على أن التكنولوجيا الجديدة كانت تهدف إلى تقديم خدمة عملاء أفضل "من خلال القضاء على الحاجة إلى تزييف الأمتعة وجوازات السفر وبطاقات الصعود إلى الطائرة"، فيما قال التقرير إن لجنة من خمسة أعضاء ستجتمع في منتصف ديسمبر للتصويت على المبادئ المتعلقة باستخدام التعرف على الوجه في Sea-Tac.