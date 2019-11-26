تكنولوجيا: إنتل تكشف النقاب عن سلسلة أجهزة الحاسب المكتبي المصغر Frost Canyon NUC 10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة إنتل رسمياً سلسلة أجهزة الحاسب المكتبي المصغر NUC 10 التي تضم معالجات Comet Lake-U الجديدة من إنتل.

شغلت أجهزة الحاسب المكتبي المصغر NUC 10 العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية، ولقد كشفت إنتل رسمياً عن سلسلة الأجهزة الجديدة، التي تضم معالجات الشركة الجديدة التي قدمت من إنتل في صيف هذا العام.

تتميز معالجات إنتل Comet Lake-U التي تدعم سلسلة أجهزة NUC 10 بدقة تصنيع 14 نانومتر، حيث تقدم إنتل للأجهزة الجديدة كلاً من معالجات Core i3، و Core i5 وأيضاً Core i7، والتي تأتي بالمواصفات التالية:

معالج إنتل Core i3-10110U بسرعة 4.7GHz Turbo مع اثنان من الأنوية و4 threads، وذاكرة مؤقتة 4 ميجا بايت في L3.

معالج إنتل Core i5-10210U بسرعة 4.2GHz Turbo مع 4 من الأنوية و8 threads، وذاكرة مؤقتة 8 ميجا بايت في L3.

معالج إنتل Core i7-10710U بسرعة 4.1GHz Turbo مع 6 من الأنوية و12 threads، وذاكرة مؤقتة 12 ميجا بايت في L3.

أيضاً تتفق النماذج كلها من أجهزة NUC 10 بمنفذ HDMI 2.0a في الجهة الخلفية للجهاز، مع GbE، واثنان من منافذ USB 3.1 فئة A، مع منفذ Thunderbolt 3، بينما تضم الأجهزة في المقدمة 2 من منافذ USB 3.1 يأتي إحداها من فئة A بينما يأتي الأخر من فئة B، كما تأتي الأجهزة بفتحة SDXC في الجزء الجانبي من هيكل الجهاز، مع دعم UHS-II.

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وتأتي النماذج المميزة بالتصميم النحيف من أجهزة NUC 10 مع سعة واحدة من NVMe PCIe SSD، بينما تدعم النماذج الأكبر من الأجهزة كلاً من NVMe PCIe SSD وSATA SSD/HDD بحجم 2.5 إنش للتخزين.

أيضاً تضم الأجهزة اثنان من فتحات الذاكرة DDR4-2666، حيث تتوفر أجهزة الحاسب المصغرة بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في DDR-2666، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت في NVMe PCIe SSD، و1 تيرابايت في SATA HDD، كما تتوفر الأجهزة مع Windows 10 Home إختياري، ومن المقرر أن تكشف الشركة عن التسعير وموعد توفر الوحدات في الأسواق لاحقاً.

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