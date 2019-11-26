تكنولوجيا: توقعات بالإعلان عن هاتف nova 6 SE مع هاتف nova 6 يوم 5 من ديسمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التوقعات التي جاءت عبر Slashleaks على أن هواوي في طريقها للإعلان عن هاتف nova 6 SE أيضاً في فعاليات مؤتمر nova 6 الذي يقام في 5 من ديسمبر.

ينطلق مؤتمر هواوي القادم في شهر ديسمبر لإطلاق سلسلة nova 6، وفي تفاصيل جديدة أشير إلى أن هواوي ستقدم أيضاً إصدار منخفض التكلفة من هذه السلسلة.

كما تشير التوقعات إلى أن هاتف nova 6 SE بأتي بتصميم يحاكي هاتف nova 5z الذي انطلق بتصميم ثقب الشاشة مع إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية.

من جانب أخر كشفت تسريبات لملصق إعلاني لهاتف nova 6 SE عن تصميم الكاميرة الرباعية التي تأتي في الزواية اليسرى من الجهة الخلفية بشكل مربع.

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أيضاً من المتوقع أن يضم هاتف nova 6 SE شاشة IPS LCD كأحد الإصدارات المتوسطة، كما يأتي مستشعر البصمة في زر التشغيل في الجانب الأيمن من إطار الهاتف إلى جانب زر التحكم في مستوى الصوتيات.

ولقد كشف الملصق الإعلاني الثاني على أن هاتف nova 6 SE سيأتي بمعالج Kirin 810، كما سيدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 40W، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الهاتف يوم 5 من ديسمبر.

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