MediaTek تتعاون مع شركة Intel لجلب 5G إلى حواسيب Dell و HP المحمولة

فاطمة أيت طالب - دبي - اليوم، أعلنت شركة MediaTek عن شراكة كبرى مع شركة Intel. ستعمل شركة MediaTek مع شركة Intel لدعم شبكات الجيل الخامس 5G في الحواسيب المحمولة المزودة بمعالجات Intel. مودم 5G التابع لشركة MediaTek هو قيد التطوير الآن وتعمل الشركة المتخصصة في صناعة المعالجات والرقاقات مع الشركاء لتصنيع الحل.

بخصوص هذا الموضوع، صرح الرئيس التنفيذي لشركة MediaTek، السيد Joe Chen بالقول : ” سيتم إستخدام 5G في الحقبة القادمة من تجارب الحواسيب الشخصية، وسنعمل مع شركة Intel الرائدة في مجال الحوسبة على إبراز خبرة MediaTek في تصميم تكنولوجيا 5G للأسواق العالمية. مع هذه الشراكة، سيتمكن المستهلكون من التصفح والبث واللعب بشكل أسرع على الحواسيب الخاصة بهم، ولكننا نتوقع منهم أيضًا أن يبدعوا مع 5G بطرق لم نتخيلها بعد “.

أولى الشركات المصنعة للحواسيب التي ستستفيد من هذه الشراكة الجديدة هي Dell و HP. يمكننا أن نتوقع أن نرى حل 5G من شركة MediaTek على الحواسيب المحمولة المزودة بنظام Windows 10 في أوائل العام 2021.

يستند مودم 5G المصمم من قبل شركة MediaTek للحواسيب المحمولة المزودة بمعالجات Intel على المودم MediaTek Helio M70 5G الذي أعلنت عنه الشركة التايوانية الرائدة في مجال تصميم المعالجات في شهر مايو الماضي. من المقرر أن تُعلن شركة MediaTek عن أول معالج لها يدعم شبكات الجيل الخامس 5G للهواتف الذكية في وقت لاحق من هذا اليوم.