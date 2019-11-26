الكشف رسميًا عن Honor MagicWatch 2، وستوفر 14 يومًا من عمر البطارية، وميزات صحية متقدمة

فاطمة أيت طالب - دبي - ضمن نفس الحدث الذي كشفت فيه Honor عن الهاتفين Honor V30 و Honor V30 Pro، قامت الشركة كذلك بإزاحة الستار رسميًا عن الساعة الذكية Honor MagicWatch 2، وهي الساعة الذكية التي يصل عمر البطارية فيها إلى 14 يومًا والتي تركز على الصحة واللياقة البدنية. بفضل قدرتها على مقاومة المياه في عمق يصل إلى 50 مترًا، يمكن للمستخدمين أخذ هذه الساعة الذكية معهم إلى أماكن لا يمكن للهواتف الذكية بلوغها.

يمكن للساعة مراقبة معدل ضربات القلب مع تتبع المسافة والسرعة والسعرات الحرارية المحروقة. هذه الساعة الذكية ستكون قادرة أيضًا على حساب مجموع عدد السكتات الدماغية والثواني التي تحتاجها للسباحة بطول البركة.

ستقوم هذه الساعة الذكية طيلة اليوم بمراقبة معدل ضربات القلب وتحذيرك إذا كانت منخفضة للغاية أو مرتفعة للغاية. إذا شعرت بالتوتر، فسوف ترشدك خلال تمرين التنفس. أخيرًا، ستقوم هذه الساعة بتتبع نومك وتقدم إقتراحات حول كيفية تحسينه. كما يمكنها تشخيص ستة أنواع شائعة من إضطرابات النوم.

تمتاز هذه الساعة الذكية كذلك بـ 15 وضعًا للياقة البدنية بدءًا من المشي لمسافات طويلة وحتى إستخدام آلة التجديف. وعلاوة على ذلك، فهي تدعم GPS و GLONASS لتحديد المواقع.

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Honor MagicWatch 2 الجديدة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ وتأتي بحجمين – 46mm و 42mm. وبالنسبة للنسخة الأولى، فهي تضم شاشة بحجم 1.4 إنش، بينما تضم النسخة الثانية شاشة بحجم 1.2 إنش، وكلا النسختين تضمان شاشات AMOLED توفر كثافة بكسلات تبلغ 326 بكسل في كل إنش.

هذه الساعة الذكية الجديدة من شركة Honor تضم المعالج Kirin A1 الذي رأيناه من قبل في الساعة الذكية Huawei Watch GT 2. في الواقع، لدى كلا الساعتين الكثير من القواسم المشتركة بإستثناء أن Honor تستهدف المستخدمين الشباب. وبغض النظر عن المعالج، فقد تم تزويد هذه الساعة كذلك بـ 4GB من الذاكرة الداخلية مع العلم بأنه يمكن إستخدام 2GB منها لتخزين ما يصل إلى 500 أغنية للإستماع إليها أثناء إجراء التمارين الرياضية. أيضًا، تقنية البلوتوث ستتيح لك إستخدام الساعة للرد على المكالمات حتى لو كان هاتفك بعيدًا عنك بمسافة تصل إلى 150 مترًا.

إذا كنت تستخدم نظام تحديد المواقع GPS للتتبع لمدة 90 دقيقة و30 دقيقة من المكالمات، و30 دقيقة من الإستماع إلى الأغاني كل أسبوع، فأنت ستحصل على 14 يومًا من عمر البطارية مع هذه الساعة الذكية الأحدث من Honor. ومع ذلك، يجب الأخذ بعين الإعتبار أن نسخة 46mm هي التي تصمد لمدة 14 يومًا، بينما تصمد نسخة 42mm لنحو أسبوع.

Honor MagicWatch 2 ستصبح متاحة على الصعيد العالمي إبتداء من 12 ديسمبر. الأسعار ستبدأ من 155$ لنسخة 42mm السوداء، وتصل إلى 200$ لنسخة 46mm الذهبية. وفي أوروبا، ستكلف نسخة 42mm إبتداء من 179 يورو، بينما ستكلف نسخة 46mm إبتداءً من 189 يورو.